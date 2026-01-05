Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2026 Ocak zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar zamlandı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödemeleri yapılıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranı sonrası zamlı evde bakım maaşı ödenekleri merak konusu oldu. 2025 Temmuz-Aralık döneminde evde bakım maaşı 11.701 TL olarak ödendi. Peki 2026 Ocak zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?
Enflasyon oranı sonrası evde bakım maaşı ödemelerinde artış yaşanıyor. Memur maaşları ve asgari ücrete uygulanacak zamların yanı sıra sosyal yardımlar da güncelleniyor.. Engelli maaşları, evde bakım ödemeleri, SED yardımları, kıdem tazminatı tavanı ve işsizlik ödeneği gibi kalemler, yeni zam oranlarıyla yeniden hesaplanıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2026 Ocak zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar zamlandı?
EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2026 NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.877,23 TL olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.