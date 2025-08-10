Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, pek çok vatandaş maaşların yatacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Memur maaş katsayısında yapılan son artış sonrası evde bakım destek ödemeleri de zamlı olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları hangi tarihlerde hesaplara geçecek? İşte, artırılmış ödeme tutarları ve güncel ödeme takvimi hakkında merak edilen detaylar…