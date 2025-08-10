2025 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemelerine dair son durum vatandaşların en çok merak ettiği konular arasına girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılı boyunca evde bakım desteği kapsamında toplam 37,4 milyar liralık ödeme yapıldı. Memur maaş katsayısındaki artış sonrası evde bakım yardımları da güncellenerek zamlı tutarlarla ödenmeye devam ediyor. Peki, Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? İşte ödeme tarihleri ve sürece dair en güncel bilgiler…
Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, pek çok vatandaş maaşların yatacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Memur maaş katsayısında yapılan son artış sonrası evde bakım destek ödemeleri de zamlı olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları hangi tarihlerde hesaplara geçecek? İşte, artırılmış ödeme tutarları ve güncel ödeme takvimi hakkında merak edilen detaylar…
2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.