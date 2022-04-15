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Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara ve onlara bakanlara ödenen Evde Bakım maaşları gündemde. Nisan ayı evde bakım aylığı sorgulama e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

  • 01
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    Ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olanların gündeminde Nisan ayı evde bakım maaşları var. Aile ve Sosyal H,zmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları Nisan ayının 15'i itibarıyla araştırılmaya başladı. Evde Bakım Maaşları her ilin kaymakamlıkları tarafından ödeniyor. İşte 15 Nisan 2022 Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 
  • 02
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 NİSAN 2022

    Evde Bakım Maaşı ödemeleri her ay ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. 

    1- Ordu

    2- Tokat

    3- Antalya

    4- Bolu

    5- Afyonkarahisar

    6- Çanakkale

    7- Aksaray

    8- Diyarbakır

    9- Manisa

    10- Bursa

    11- Kırıkkale

    12- Niğde

    13- İstanbul

    14- Uşak

    15- Bilecik

    16- Konya

    17- Osmaniye

    18- Hatay

    19- Gaziantep

    20- Ankara

    21- Malatya

    22- Kocaeli

    23- İzmir

    24- Kayseri

    25- Karabük
  • 03
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    EVDE BAKIMA AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • 05
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

    Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. 
  • 06
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

    Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
  • 07
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

    Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
  • 08
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.

    18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.
  • 09
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 durumun bulunması gerekiyor:

    1) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    2) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    Evde bakım parası alabilmek için hane halkının tüm net geliri toplanır ve engelli kişi de dahil edilerek hane halkı sayısına bölünür. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılır.

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