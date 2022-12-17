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Evde bakım maaşları ödeniyor! 17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlı vatandaşların ailelerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Hak sahipleri Evde bakım maaşı Aralık ödemelerini beklerken Bakan Yanık, ödemelerin yapılmaya başladığını açıkladı. İşte, 2022 Aralık Evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

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  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulaması, 15 Aralık'tan itibaren gündeme geldi. Bakıma muhtaç, engelli ve ağır hastaların bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım yardımı her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 bin 336 TL'ye yükselen evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. İşte, 17 Aralık Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım aylığı ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

    Bakan Yanık tarafından yapılan yazılı açıklamada; aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğu belirtildi. 

    Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan 'evde bakım yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanlara destek sağlanacağının altını çizdi.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

    Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

    Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    İşte Aralık ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:

    1- Çanakkale

    2- Afyonkarahisar

    3- Antalya

    4- Ordu

    5- Tokat

    6- Karaman 

    7- Osmaniye

    8- Kilis

    9- Ankara 

    10- Sivas
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    11- Mersin

    12- İstanbul 

    13- Siirt

    14- Niğde

    15- Zonguldak 

    16- Yalova

    17- Denizli

    18- Sinop 

    19- Şanlıurfa

    20- Kahramanmaraş
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    21- Bilecik 

    22- Samsun

    23- Konya

    24- Rize 

    25- Manisa

    26- Sakarya

    27- Uşak 

    28- Erzurum

    29- Edirne

    30- Giresun 
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    31- Kırklareli

    32- Van

    33- Balıkesir 

    34- Malatya

    35- Tekirdağ

    36- Adıyaman 

    37- Diyarbakır

    38- Kırşehir

    39- İzmir 

    40- Mardin
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    41- Bursa

    42- Kocaeli 

    43- Bitlis

    44- Eskişehir

    45- Nevşehir 

    46- Gaziantep 

    47- Aydın 
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Evde bakım maaşı ödemeleri kapsamında hak sahibi vatandaşlara aylık 3 bin 336 TL ödeme yapılıyor.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİM TIKLAYINIZ.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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