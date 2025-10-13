Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Ekim Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ekim ayı ödemelerinin de 15 Ekim tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ekim ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.