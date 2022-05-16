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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 MAYIS LİSTESİ
1- Balıkesir 2- Osmaniye 3- Çanakkale 4- Ordu 5- Tokat 6- Bolu 7- İzmir 8- Bursa 9- Kocaeli 10- İstanbul 11- Manisa 12- Bursa 13- Diyarbakır 14- Konya 15- Ankara 16- Adana 17- Bilecik 18- Karabük 19- Samsun 20- Aksaray 21- Kayseri 22- Antalya 23- Batman 24- Sakarya 25- Kırıkkale 26- Şanlıurfa 27- Afyonkarahisar 28- Uşak 29- Gaziantep 30- Kars 31- Erzurum 32- Niğde 33- Kırşehir 34- Mersin
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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