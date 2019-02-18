Evde bakım parası nasıl alınır? Merak konusu oldu. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destek sağlamaya devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl alınır? İşte gerekli şartlar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bunun üç şartı bulunuyor. 1) Gelir kriterlerinin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık kriteri, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.