Bebek pudrası güzel kokusu ve pişikleri önleme etkisiyle yıllar boyunca herkesin başucu ürünü oldu. Ancak son zamanlarda çocuklar için zararlı olabileceği fark edildiği için aileler bebek pudrasından uzaklaştı. Eğer bebeğinizin cildine kimyasal madde değsin istemiyorsanız doğal yöntemlerle bebek pudrası yapmak mümkün. İşte organik bebek pudrası tarifi ve malzemeleri...

ORGANİK BEBEK PUDRASI İÇİN MALZEMELER

1 fincan organik mısır nişastası

5 damla lavanta yağı

1 fincan organik ararot nişastası

5 damla sardunya yağı

ORGANİK BEBEK PUDRASI YAPIMI

Organik mısır nişastasını, lavanta yağını, ararot nişastasını ve sardunya yağını geniş bir kapta karıştırın. Daha sonra malzemelerin kurumasını bekleyin. Eğer topaklanma olursa malzemeleri blender'da toz haline getirin. Kapaklı cam bir kavanozda ya da delikli bir şişede organik bebek pudrasını muhafaza edebilirsiniz.

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