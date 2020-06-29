Evde doğal yolla karıncadan kurtulma

Genelde karıncalar müstakil evlerde çıkmaya başlarlar. Onlar için üst katlara çıkmak zordur. Bu sebeple üst katta bulunan evlerde bu tür sorun ile karşılaşılmaz. Bir yiyecek açıkta bulunuyor ise karıncalar kısa süre içerisinde yiyeceğe akın eder. Karıncalardan kurtulmak ve özellikle onlara zarar vermeden kurtulmak mümkündür. Şimdi sizlere karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmanın yönlerinden bahsedeceğiz. O halde yazımızın devamını mutlaka okumalısınız.

Karıncalardan kurtulma yöntemleri

Karıncalardan kurtulmanın birçok etkili yöntemi bulunmaktadır. Şimdi bu yöntemlerden sırası ile bahsedelim. İşte karıncalardan kurtulma yöntemleri aşağıdaki gibidir

Tarçın

Tarçın kokusu insanlar tarafından çok beğenilmektedir. Fakat bu koku kişilerin karıncaların pek hoşuna gitmez. Bu sebeple karıncaların çıktığı bölgeye tarçın dökmek çok etkili olacaktır. Tarçın dökülen yere karıncalar gelmeyecek ve karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmuş olacaksınız.

Bebek pudrası

Karıncalar bebek pudrası bulunan yere gelmezler. Bunun için öncelikle karıncaların nerden çıktığını bulmanız gerekmektedir. Karıncaların nerden çıktığını bulduktan sonra bu bölgelere bebek pudrası dökün. Karıncalar pudra dökülen yerden uzaklaşacaklardır ve bir daha gelmeyeceklerdir.

Sirke

Sirke kokusu sebebi ile karıncaları bulunduğu yerden uzaklaştırır. Gün içerisinde 3-4 defa karıncaların çıktığı bölgeye sürülür. Ya da bir sprey şişesine koyun ve bu bölgelere püskürtün. Kısa süre içerisinde karıncalar kaybolacaktır.

Yumurta kabuğu

Karıncalar yumurta kabuğunun bulunduğu bölgeden uzaklaşırlar. Bu sebeple karınca çıkan bölgeye yumurta kabuğu koyduğunuzda karıncalar bir daha çıkmayacaklardır.

Nane

Karıncalar anneden çok hoşnut olmazlar. Bu sebeple karıncaların olduğu bölgeye nane koyabiliriz. Ya da nane yağını karıncaların çıktığı bölgeye bir miktar dökün. Kokusu duyan karıncalar bu bölgeden uzaklaşacaklardır.

Tuz

Karıncaların çıktığı yere tuz koymakta karıncaların uzaklaşmasını sağlar. Bu sebeple karıncaların çıktığı bölgeleri öğrendikten sonra bir miktar o bölgelere tuz koymanız yeterli olacaktır.