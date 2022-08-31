Evde kabızlık tedavisi 0:00 / 0:00

Doğal yöntemlerde kabızlık tedavisi yapılabilmektedir. Bunun içinde bazı bitkilerin ve yiyeceklerin tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Düzenli beslenmeye önem verilmesi büyük önem taşımaktadır. Peki, kabızlık tedavisi hangi yollarla gerçekleştirilebilir? Tüm detaylar…

Evde Kabızlık Tedavisi

Evde kabızlığın tedavi edilebilmesi için bazı yöntemler bulunmaktadır. İlk yapılması gereken özellikle beslenme düzenine dikkat edilmesidir. Eğer kişi beslenme düzenine lifli gıdalar eklerse ve düzenli beslenirse kabızlık sorunu kısa süre içerisinde düzelecektir. Özellikle kuru meyve, su, keten tohumu, zeytinyağı, lifli gıda, elma, erik, armut gibi besinler kısa sürede iyi gelebilmektedir. Bunun yanında kefir, yoğurt ve bazı bitki çaylarının tüketilmesi de iyi gelenler arasında yer almaktadır. Eğer kabızlık sorunu için düzenli egzersiz programı da oluşturulursa zamanla bağırsaklar daha çok hareketlenecektir. Böylelikle kabızlığın ortadan kalkmasına yol açılmaktadır.

Kabızlık En Çabuk Nasıl Geçer?

Pek çok kişi tarafından merak edilen bu konu hakkında pek çok şey söylenmektedir. Bağırsakların hareketlendirilmesi kabızlığın en hızlı şekilde geçmesini sağlamaktadır. Bu nedenle ilk olarak bağırsakları hızlandıracak yöntemlere başvurulmaktadır. Bunun yanında tüketilen besinlere büyük önem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca hareket etmeye dikkat edilmesi önerilmektedir. Daha hareketli bir yaşam bağırsakların daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lifli gıdalar da bağırsakların hızlanmasına neden olmaktadır. Bu iki maddeye dikkat edildiğinde hızlı bir şekilde iyileşme görülmektedir. Ayrıca doğal yöntemlerle kabızlık tedavisi için sinemaki, kuşburnu, rezene, nane, zencefil gibi bazı bitki çaylarının tüketimine de özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bitkisel Yöntemlerle Kabızlık Tedavisi

Doğada bulunan bitkiler birçok hastalığa şifa olmaktadır. Şifasını çeşitli bitkiler aracılığıyla bizlere ulaştıran doğanın kabızlık sorunu için de bazı bitkisel ürünleri bulunmaktadır. Bu bitkisel yöntemlerden ilki yeşil yapraklı sebzelerin tüketimine özen göstermektedir. Sebzeler mutlaka beslenme programına eklenmeli ve lifli gıda tüketimine dikkat edilmelidir. Böylelikle dışkının yumuşamasına yardımcı olunacaktır.

Keçiboynuzu, mercimek, bezelye fasulye ve ıspanak gibi besinlerin kesinlikle diyet içerisinde yer alması önerilmektedir. Bu besinler sayesinde kabızlığın geçme süresi daha hızlı bir hale getirilmektedir.

Doğal Yöntemlerle Kabızlık Tedavisi

Tamamen doğal yöntemler ile birlikte kabızlığın giderilebileceği gözlemlenmektedir. Kabızlığı doğal yöntemlerle gideren maddeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Su tüketimine dikkat edilmeli ve daha çok su içilmeli

Lif tüketimi arttırılmalı

Hareket oranı olabildiğince arttırılmalı

Kahve, kişinin tuvalete gitmesini kolaylaştırabileceğinden dolayı kahve içilmeli

Probiyotik gıda tüketilmeli

Erik, incir, armut tüketilmeli

Zeytinyağı tüketimi arttırılmalı

Süt ürünlerinden kaçınılmalı

Evde Kabızlık Çözümü

Kişilerin hayat kalitesini düşüren kabızlık sorunu evde uygulanan bazı basit yöntemler ile giderilebilmektedir. Beslenme düzeni değiştirildiğinde ve hareket seviyesi arttırıldığında genelde bağırsaklar yeniden hareketlenmektedir. Ayrıca bitkisel çayların, meyvelerin, sebzelerin tüketilmesi büyük oranda iyileşme sağlamaktadır. Haftada 3 defa yürüyüş yapılması da yine oldukça iyi yönde etki sağlamaktadır. Ancak evde bu yöntemle ile düzelmiyorsa mutlaka bir uzman hekime başvurulması önerilmektedir.