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Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Test Alert Natification (Acil Durum Uyarıları) anlamı ne, nasıl kapatılır?

Akıllı telefon kullanıcıları 24 Temmuz Cumartesi sabahına cep telefonlarına gelen rahatsız edici bir bildirim sesiyle uyandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #evdekaltürkiye etiketi trend topic oldu, #testalertnotification hakkında en çok tweet atılan etiketler arasına girdi. Peki sosyal medyayı birbirine katan Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Test Alert Notification (Acil Durum Uyarıları) anlamı ne, nasıl kapatılır?

Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Test Alert Natification (Acil Durum Uyarıları) anlamı ne, nasıl kapatılır?

Twitter'da bir anda gündem olan #evdekaltürkiye ve #testalertnotification etiketleri araştırılıyor. Acil Durum Uyarıları başlığıyla telefonlara gönderilen sesli bildirimlerin ne anlama geldiği merak konusu oldu. İşte Test Alert Notification Evde Kal Türkiye bildirimi hakkında merak edilenler...

TEST ALERT NOTİFİCATİON EVDE KAL TÜRKİYE BİLDİRİMİ NEDİR?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından bir anda gündeme getirilen Evde Kal Türkiye uyarısının
2020 Mart ayından beri dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınıyla ilişkili olduğu iddia ediliyor.

Koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi üzerine vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekmek için gönderildiği iddia edilen bildirimlerin İOS işletim sistemine sahip İphone telefonlara gönderildiği söylendi.

Acil Durum Uyarıları başlığı ile gönderilen bildirimlerin rahatsız edici bir sesle gönderilmesi akıllı telefon kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

TEST ALERT NOFİTİCATİON NASIL KAPATILIR?

Test Alert Natification İngilizce test uyarısı bildirimi demektir. iPhone kullanıcıları Ayarlar'dan Bildirimler'i seçerek ekranın en alt kısmında bulunan Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatabilir.

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