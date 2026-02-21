Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Çorba Tarifleri Evde kuru tarhana nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kuru tarhana tarifi

        Evde kuru tarhana nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kuru tarhana tarifi

        Kış sofralarının vazgeçilmezi tarhana çorbası, ev yapımı kuru tarhana ile çok daha lezzetli ve sağlıklıdır. Katkısız ve doğal malzemelerle hazırlanan ev tarhanası ekonomik ve besleyici bir alternatiftir. Peki evde kuru tarhana nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 19:30 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde kuru tarhana nasıl yapılır?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EVDE KURU TARHANA NASIL YAPILIR?

        Evde kuru tarhana nasıl yapılır? Ev ortamında kuru tarhana yapmak, doğru malzemeler ve yöntemlerle oldukça kolaydır. Tarhana; yoğurt, un ve sebzelerin fermente edilmesiyle hazırlanır. Fermentasyon süreci, tarhanaya hem karakteristik ekşi tadını hem de probiyotik faydasını kazandırır.

        Kuru tarhana yapımında en önemli aşama hamurun mayalanmasıdır. Yoğurt ve sebzeler ile hazırlanan hamur, sıcak bir ortamda 1 ya da 2 gün bekletilerek hafif ekşir. Ardından küçük parçalar halinde kurutularak uzun süre saklanabilir.

        EVDE KURU TARHANA MALZEMELERİ

        Ev yapımı tarhana için gerekli malzemeler şunlardır;

        • 2 su bardağı yoğurt
        • 1 su bardağı un
        • 1 adet kuru soğan
        • 2 ya da 3 diş sarımsak
        • 1 adet kırmızı biber
        • 1 adet domates
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • İsteğe bağlı maydanoz veya nane

        Sebzelerin miktarı damak zevkine göre artırılabilir veya azaltılabilir.

        EVDE KURU TARHANA TARİFİ

        Evde kuru tarhana tarifi detayları aşağıda verilmiştir;

        • Sebzeleri yıkayıp küçük parçalar halinde doğrayın.
        • Yoğurt ve un ile birlikte hamur haline getirin.
        • Tuz ekleyip karıştırın.
        • Hamuru temiz bir bezle örtüp sıcak bir ortamda 1 ya da 2 gün bekletin.
        • Mayalanan tarhana hamurunu küçük parçalar halinde tepsiye serin.
        • Güneşte veya düşük ısıda fırında kurutun.
        • Tamamen kuruduktan sonra blenderdan geçirerek toz tarhana haline getirin.
        • Hazırlanan kuru tarhana, serin ve kuru bir yerde kavanozda saklanabilir.

        EVDE DOĞAL KURU TARHANA PÜF NOKTALARI

        Doğal kuru tarhana için püf noktalar aşağıda verilmiştir;

        • Hamuru çok ince veya çok kalın açmamak gerekir; kururken eşit kurumasını sağlar.
        • Sebzelerin iyice püre haline getirilmesi tarhananın pürüzsüz olmasını sağlar.
        • Mayalanma sürecinde ortamın sıcaklığı çok önemlidir. Çok soğuk olursa mayalanma uzar.
        • Kurutma sırasında hava akımının iyi olması küflenme riskini azaltır.
        • Blenderdan geçirme işlemi tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır; nemli iken öğütmek tarhanayı bozar.

        KURU TARHANAYI EVDE YAPMAK KOLAY MI?

        Kuru tarhana yapımı sabır gerektirir ancak zor değildir. Günlük rutin işleri aksatmadan hazırlanabilir. Ev yapımı tarhana, hazır ürünlere göre daha doğal ve lezzetli olur. Üstelik tuz oranı ve eklenen sebzeler damak zevkine göre ayarlanabilir.

        Ev yapımı tarhana çorbası, özellikle kış aylarında besleyici ve vitamin açısından zengin bir öğün sunar. Doğru yöntemle hazırlanan tarhana, uzun süre saklanabilir ve her zaman taze çorba yapma imkanı sağlar.

        BEBEKLER için KURU TARHANA YAPILIR MI?

        Evet, bebekler için kuru tarhana hazırlanabilir. Ancak bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bebekler için tarhana yaparken tuz oranı tamamen azaltılmalı veya hiç tuz eklenmemelidir. Ayrıca baharat ve acı eklemelerden kaçınılmalıdır.

        Sebzeler iyice püre haline getirilerek yoğurt ve un ile karıştırıldıktan sonra hamur mayalanır. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra öğütülüp toz hâline getirilir. Bebekler için tarhana çorbası, su veya anne sütü ile pişirilip püre kıvamında sunulabilir.

        Bebekler genellikle 8 ya da 9 aylık olduktan sonra püre kıvamındaki tarhana çorbasını tüketebilir. Ancak her zaman olduğu gibi yeni besinleri verirken doktor veya diyetisyen önerisi almak güvenli olur. Ev yapımı tarhana, katkı maddesi içermediği için bebekler için doğal ve sağlıklı bir alternatif sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atış poligonuna bitkin halde gelen tilki "Barut" polislerle dost oldu

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi Atış Bürosunda görevli polis memurları, atış poligonuna gelen "Barut" ismini verdikleri tilkiyle özel bir bağ kurdu. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi