Evde kuru tarhana nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kuru tarhana tarifi

EVDE KURU TARHANA NASIL YAPILIR?

Evde kuru tarhana nasıl yapılır? Ev ortamında kuru tarhana yapmak, doğru malzemeler ve yöntemlerle oldukça kolaydır. Tarhana; yoğurt, un ve sebzelerin fermente edilmesiyle hazırlanır. Fermentasyon süreci, tarhanaya hem karakteristik ekşi tadını hem de probiyotik faydasını kazandırır.

Kuru tarhana yapımında en önemli aşama hamurun mayalanmasıdır. Yoğurt ve sebzeler ile hazırlanan hamur, sıcak bir ortamda 1 ya da 2 gün bekletilerek hafif ekşir. Ardından küçük parçalar halinde kurutularak uzun süre saklanabilir.

EVDE KURU TARHANA MALZEMELERİ

Ev yapımı tarhana için gerekli malzemeler şunlardır;

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 adet kuru soğan

2 ya da 3 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe bağlı maydanoz veya nane

Sebzelerin miktarı damak zevkine göre artırılabilir veya azaltılabilir.

EVDE KURU TARHANA TARİFİ

Evde kuru tarhana tarifi detayları aşağıda verilmiştir;

Sebzeleri yıkayıp küçük parçalar halinde doğrayın.

Yoğurt ve un ile birlikte hamur haline getirin.

Tuz ekleyip karıştırın.

Hamuru temiz bir bezle örtüp sıcak bir ortamda 1 ya da 2 gün bekletin.

Mayalanan tarhana hamurunu küçük parçalar halinde tepsiye serin.

Güneşte veya düşük ısıda fırında kurutun.

Tamamen kuruduktan sonra blenderdan geçirerek toz tarhana haline getirin.

Hazırlanan kuru tarhana, serin ve kuru bir yerde kavanozda saklanabilir.

EVDE DOĞAL KURU TARHANA PÜF NOKTALARI

Doğal kuru tarhana için püf noktalar aşağıda verilmiştir;

Hamuru çok ince veya çok kalın açmamak gerekir; kururken eşit kurumasını sağlar.

Sebzelerin iyice püre haline getirilmesi tarhananın pürüzsüz olmasını sağlar.

Mayalanma sürecinde ortamın sıcaklığı çok önemlidir. Çok soğuk olursa mayalanma uzar.

Kurutma sırasında hava akımının iyi olması küflenme riskini azaltır.

Blenderdan geçirme işlemi tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır; nemli iken öğütmek tarhanayı bozar.

KURU TARHANAYI EVDE YAPMAK KOLAY MI?

Kuru tarhana yapımı sabır gerektirir ancak zor değildir. Günlük rutin işleri aksatmadan hazırlanabilir. Ev yapımı tarhana, hazır ürünlere göre daha doğal ve lezzetli olur. Üstelik tuz oranı ve eklenen sebzeler damak zevkine göre ayarlanabilir.