Özenli sofraların, romantik ortamların vazgeçilmezi olan mumu sevmeyen yoktur. Hem dekoratif anlamda hem de elektrik kesintilerinde ihtiyaç duyulan mumu, satın almak yerine kendiniz de yapabilirsiniz. İşte "Evde mum nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

EVDE MUM İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

100 gram stearin

1 kilogram parafin

Pastel boya veya mum boyası

Vanilya limon aroması veya lavanta gibi esansiyel yağlar

Saf pamuklu ip

EVDE MUM NASIL YAPILIR?

1 kilogram parafin ve 100 gram stearini bir tencere ya da derin tavada benmari usulü eritin.

Parafin ve stearin erimeye başladığında ocağın altını kısın. Parafin yanıcı ve parlayıcı bir maddedir ve 270 derecede alev alır. Bu yüzden ocağın başından ayrılmayın.

Bu sırada fitil için kullanacağınız ipi karışımın içine batırarak mumlayın ve bir kenara ayırın. Erime işlemi gerçekleştiğinde arzu ettiğiniz kadar kokuyu ve boyayı içine katıp karıştırın.

Hazırladığınız mum koyacağınız kabın içinde kalacaksa kabı yağlamaya gerek yok ancak ayrı bir yere alacaksanız kabınızı yağlamanız tavsiye edilir.

Fitili kabın içine dondurma çubuğu ve mandal yardımıyla sabitleyin. Ardından da malzemeyi dökün. Biraz oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında saklayın. Donduktan sonra mumunuz hazır.

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