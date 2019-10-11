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Evde pastırma tarifi, nasıl yapılır?

Pastırma Orta Asya Hunlar tarafından yapılmış adına da kak verdikleri bir yiyecektir. Pastırma kelimesi bastırma sözcüğünden türeyen bir kelimedir. Çeşitli baharatlar ve tuzla kurutulan bu yiyeceğin günümüzdeki yeri Kayseridir. Pastırma yemek için Kayseri'ye gidilmesine gerek yoktur. İşte pastırma tarifi

Pastırma tarifi

Pastırma; Kayseri yöresine ait bir yiyecektir. Yıllardır kayseri ile anılır. Tadı ve kokusu oldukça hoş olan pastırmayı sevmeyen yok gibidir neredeyse. Ancak pastırma meşakkatli bir iş olduğu için bunu evde denemek ya da aynı lezzeti yakalamak mümkün müdür? Bunu nacak deneyerek anlayabiliriz.

Evde pastırma denemek için bir tarif sunalım bakalım beğenecek misiniz?

Evde pastırma tarifi malzemeleri:

  • Et (miktar isteğe bağlı)
  • Hazır çemen (baharatçıdan çemen alınır. Pastırma için denirse ona göre verilir)
  • Kaya tuzu

Evde pastırma tarifi hazırlanması:

  • Etin kaba et olması gerekli siniri alınmış olacak.
  • Büyük parçalar halinde doğranır.
  • Sonra bir tepside üzerinin tamamı tuzla kaplanır, 3 gün süreyle bekletilir.
  • Sonunda tuzları sıyrılır ve et kararmıştır.
  • Etin üzerine ağırlık konularak 2 gün daha bekletilir.
  • Bu arada çemen yoğurulur ve o da 2 gün bekletilir.
  • Eti tuzdan arındırmak için yıkamak gereklidir yıkadıktan sonra suyunun iyice süzülmesi sağlanır ve çemen ile bir güzel etrafı kaplanır.
  • Tepside buzdolabında 3 gün bekletilir.
  • Bu süre sonunda çıkarıp serin bir yerde asarak kurutulması sağlanır.
  • Kuruyunca tüketilir.
  • Afiyet olsun.

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