Evde pastırma tarifi, nasıl yapılır?

Pastırma; Kayseri yöresine ait bir yiyecektir. Yıllardır kayseri ile anılır. Tadı ve kokusu oldukça hoş olan pastırmayı sevmeyen yok gibidir neredeyse. Ancak pastırma meşakkatli bir iş olduğu için bunu evde denemek ya da aynı lezzeti yakalamak mümkün müdür? Bunu nacak deneyerek anlayabiliriz.

Evde pastırma denemek için bir tarif sunalım bakalım beğenecek misiniz?

Evde pastırma tarifi malzemeleri:

Et (miktar isteğe bağlı)

Hazır çemen (baharatçıdan çemen alınır. Pastırma için denirse ona göre verilir)

Kaya tuzu

Evde pastırma tarifi hazırlanması: