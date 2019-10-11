Evde pastırma tarifi, nasıl yapılır?

Pastırma; Kayseri yöresine ait bir yiyecektir. Yıllardır kayseri ile anılır. Tadı ve kokusu oldukça hoş olan pastırmayı sevmeyen yok gibidir neredeyse. Ancak pastırma meşakkatli bir iş olduğu için bunu evde denemek ya da aynı lezzeti yakalamak mümkün müdür? Bunu nacak deneyerek anlayabiliriz.
Evde pastırma denemek için bir tarif sunalım bakalım beğenecek misiniz?
Evde pastırma tarifi malzemeleri:
- Et (miktar isteğe bağlı)
- Hazır çemen (baharatçıdan çemen alınır. Pastırma için denirse ona göre verilir)
- Kaya tuzu
Evde pastırma tarifi hazırlanması:
- Etin kaba et olması gerekli siniri alınmış olacak.
- Büyük parçalar halinde doğranır.
- Sonra bir tepside üzerinin tamamı tuzla kaplanır, 3 gün süreyle bekletilir.
- Sonunda tuzları sıyrılır ve et kararmıştır.
- Etin üzerine ağırlık konularak 2 gün daha bekletilir.
- Bu arada çemen yoğurulur ve o da 2 gün bekletilir.
- Eti tuzdan arındırmak için yıkamak gereklidir yıkadıktan sonra suyunun iyice süzülmesi sağlanır ve çemen ile bir güzel etrafı kaplanır.
- Tepside buzdolabında 3 gün bekletilir.
- Bu süre sonunda çıkarıp serin bir yerde asarak kurutulması sağlanır.
- Kuruyunca tüketilir.
- Afiyet olsun.
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