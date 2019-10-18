Evde pratik kolay uçurtma nasıl yapılır?

Uçurtma kırlarda, pikniklerde büyük ya da küçük herkesin zevk alarak uçurduğu ve keyif aldığı bir oyundur. Çocukluğunda herkes bir kere de olsa uçurtma uçurmuştur. Genelde herkes evde uçurtmayı kendi yapmayı sever. Çünkü zevk veren bir uğraştır ayrıca.

Uçurtma Malzemeleri:

3 adet çıta(60 cm uzunluk ve 0.5cm kalınlık)

Çivi

Çekiç

Maket bıçağı

Yağlı kağıt yada kaplık

Tutkal, bant

Makas

Uçurtma Hazırlanması:

Önce çıtalar üst üste çapraz olarak altıgen olacak şekilde ortasına bir çivi çakılarak sabitlenir.

Yorgan ipiyle çıtaların uçları birbirine bağlanarak altıgen şekli netleştirilir.

Hazırlanan bu iskelet kaplık üzerine konularak 2cm olarak etrafından kesilir.

Kaplığın fazlalığı iskeletin üzerine gelecek biçimde yapıştırılır.

Kaplığın ön kısmından ip bağlanır.

İskeletin kenar iki ucundan iple ortadaki ip üçgen şeklinde bağlanır.

Kaplıktan kalan parçalar şeritler halinde kesilerek iplik üzerinde bağlanarak kuyruk oluşturulur.

Kuyruk V şeklinde olan denge kısmının tam karşı kenarındaki iki uca bağlanır.

1-1 metre uzunluktaki ip üçgen olan denge ipinin tam ortasına bağlanarak uçurtma hazırlanır.