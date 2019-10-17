Su böreği tarifi, nasıl yapılır?

Su böreği oldukça zahmetli olan ve yapılması tecrübe isteyen bir börektir. Su böreğini hazır yufkadan uygulama imkanı da vardır. Buna yalancı su böreği denilir ancak; gerçeğini yapmak ve yemek bu zahmete değecek lezzettedir.
Su böreği tarifi malzemeleri:
- Tam buğday unu( Aldığı kadar)
- 6 yumurta
- Yarım çay bardağı su
- Tuz
Su böreği içi ve üzeri için:
- 250gram çökelek
- 1 demet maydanoz
- 1/2 kg tereyağı (tercihe göre daha az olabilir)
Su böreği tarifi hazırlanması:
- 2 su bardağı un bir kaba konulur ortası açılarak, yumurtalar, su ve tuz konulur.
- Parmaklarla karıştırılarak özleştirilir ve 20 dakika boyunca katı bir hamur elde edene kadar yoğurulur.
- Hamur kesilerek hava kabarcığı kalmaması olmuştur demektir.
- 10-12 bezeye kesilerek ayrılır.
- Unlanarak bezeler tek tek açılır.
- Çok ince açılmalıdır.
- Her yufka bitiminde kurumasın diye dörde katlanarak bir bez üzerine konulur.
- Peynir ve maydanozla iç harcı hazırlanır.
- Tereyağı bir kapta eritilir.
- Bol soğuk suyu bir kaba koyalım.
- Geniş bir tepsi yağlanır.
- Büyük bir tencerede içerisine tuz atılır ve kaynatılır.
- Hazırlanan yufkalar önce kaynar suda 1-2 dakika pişirilir çıkarılır.
- Soğuk su olan kaba konur ve hafif elle suyu sıkılarak yağlanmış tepsiye hamur buruşturularak yayılır.
- Her hamur arasına bir kaşık tereyağı serpilir.
- Yufkaların yarısı işlem tamamlanınca üzerine iç harcı dağıtılarak konulur.
- Sonra kalan yufkalar aynı işlemle üzerine yayılır.
- Üstüne yağ serpilir.
- 200°C ısıtılmış fırında 40 dakika alt üst kızarana kadar pişirilir.
- Fırından çıkarılır ve servis tabağına ters konularak hazırlanır.
- Afiyet olsun!
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