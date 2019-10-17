Su böreği tarifi, nasıl yapılır?

Su böreği oldukça zahmetli olan ve yapılması tecrübe isteyen bir börektir. Su böreğini hazır yufkadan uygulama imkanı da vardır. Buna yalancı su böreği denilir ancak; gerçeğini yapmak ve yemek bu zahmete değecek lezzettedir.

Su böreği tarifi malzemeleri:

Tam buğday unu( Aldığı kadar)

6 yumurta

Yarım çay bardağı su

Tuz

Su böreği içi ve üzeri için:

250gram çökelek

1 demet maydanoz

1/2 kg tereyağı (tercihe göre daha az olabilir)

Su böreği tarifi hazırlanması: