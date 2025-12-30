Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Evde Tek Başına' yıldızı Macaulay Culkin: Teknik olarak emekliyim

        'Evde Tek Başına' yıldızı Macaulay Culkin: Teknik olarak emekliyim

        "Teknik olarak emekliyim" diyen Macaulay Culkin, yılı rol aldığı birçok projeyle kapattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 12:39 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Teknik olarak emekliyim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Macaulay Culkin tuhaf bir 'emeklilik' dönemi yaşıyor. 'Evde Tek Başına' filmiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen 45 yaşındaki Culkin, bu yıl 'Zootopia 2'de seslendirme yaptı, 'Running Point' dizisiyle yakın zamanda gösterime giren 'Fallout'un ikinci sezonunda oynadı.

        Son dönemde birçok projede yer almasına rağmen şu anda 'teknik olarak' emekli olduğunu söyleyen Macaulay Culkin; "Emekli oluyorum ve sonra, eğer hoşuma giden bir şey bulursam, emeklilikten vazgeçiyorum, o işi yapıyorum. Hemen ardından tekrar emekli oluyorum. Her iş benim son işim" dedi.

        Yetişkin hayatı boyunca oldukça düzenli olarak çalışmış olsa da Macaulay Culkin, çocukken çektiği 1994 yapımı 'Richie Rich'ten sonra neredeyse 10 yıl süren bir ara vermişti. Ünlü oyuncu, katıldığı podcast'te, çocukluktan yetişkinliğe geçişte verdiği ara boyunca yaptıklarını anlatırken; "Neredeyse 10 yıl ara verdim. Liseye gittim, âşık oldum, ilk kez sarhoş oldum, bunun gibi şeyler yaptım" dedi.

        Çocuk oyuncu olarak büyük bir kariyere sahip olduktan sonra ara veren Macaulay Culkin; "Bütün gün boş durup video oyunları oynayabileceğim bir konumdaydım. Gerçekten istediğim her şeyi yapabilirdim" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, bugünlerde çalışmasının tek nedeninin ihtiyaçtan değil, sevdiği için olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli

        İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. (İHA)

        #Macaulay Culkin
        #Evde Tek Başına
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü