'Evde Tek Başına' yıldızı Macaulay Culkin: Teknik olarak emekliyim

Macaulay Culkin tuhaf bir 'emeklilik' dönemi yaşıyor. 'Evde Tek Başına' filmiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen 45 yaşındaki Culkin, bu yıl 'Zootopia 2'de seslendirme yaptı, 'Running Point' dizisiyle yakın zamanda gösterime giren 'Fallout'un ikinci sezonunda oynadı.

Son dönemde birçok projede yer almasına rağmen şu anda 'teknik olarak' emekli olduğunu söyleyen Macaulay Culkin; "Emekli oluyorum ve sonra, eğer hoşuma giden bir şey bulursam, emeklilikten vazgeçiyorum, o işi yapıyorum. Hemen ardından tekrar emekli oluyorum. Her iş benim son işim" dedi.

Yetişkin hayatı boyunca oldukça düzenli olarak çalışmış olsa da Macaulay Culkin, çocukken çektiği 1994 yapımı 'Richie Rich'ten sonra neredeyse 10 yıl süren bir ara vermişti. Ünlü oyuncu, katıldığı podcast'te, çocukluktan yetişkinliğe geçişte verdiği ara boyunca yaptıklarını anlatırken; "Neredeyse 10 yıl ara verdim. Liseye gittim, âşık oldum, ilk kez sarhoş oldum, bunun gibi şeyler yaptım" dedi.

Çocuk oyuncu olarak büyük bir kariyere sahip olduktan sonra ara veren Macaulay Culkin; "Bütün gün boş durup video oyunları oynayabileceğim bir konumdaydım. Gerçekten istediğim her şeyi yapabilirdim" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, bugünlerde çalışmasının tek nedeninin ihtiyaçtan değil, sevdiği için olduğunu söyledi.