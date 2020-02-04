DHA

Yangın, saat 09.00 sıralarında 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Halil Tayfur sabah saatlerinde hastaneye, Gülgün Tayfur ise işe gitti. Çiftin 16 yaşındaki kızları Merve ise uyumaya devam etti. Ancak ailenin kiracı olduğu dairede, sobadan yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alevler kısa sürede her yeri sararken, dumanı fark eden bina sakileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ardından da kapıyı kırıp, eve girerek o anda uykuda olan Merve'yi kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SOBADAN ÇIKMIŞ!

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evin oturma odası tamamen yandı. Apartman sakinlerinden elektrikçi Mustafa Vural, "Önce elektrikleri kestim. Ardından da itfaiyeye haber verdim. Kapıyı tekmeleyerek açtık. İçeride bir kız çocuğu olduğunu gördük. Onu hemen dışarıya çıkardık. Elbiselerin asılı olduğu sobadan çıktığını sanıyoruz. Bu arada, otelde çalışan Gülgün ve Tayfur çiftine haber verdik" dedi.

Yangın haberini alıp eve gelen çift ise büyük üzüntü yaşadı. Yangın sonrası olay yerine gelen Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, çifte geçmiş olsun dileklerini iletirken, belediye olarak gereken yardımlarda bulunacaklarını söyledi.