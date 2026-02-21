EVDE YEŞİL ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Evde yeşil zeytin nasıl yapılır? Yeşil zeytin yapmak için öncelikle sert, çiziksiz ve olgunlaşmamış yeşil zeytinler tercih edilmelidir. Çünkü bu zeytin doğal haliyle oldukça acıdır. Bu nedenle acılığını gidermek için suda bekletme veya çizme yöntemi uygulanır.

En pratik yöntem çizme usulüdür. Zeytinlerin üzerine 2 ya da 3 yerinden bıçakla çizik atılır ve su dolu kaba alınır. Bu su her gün değiştirilerek zeytinin acılığı yavaş yavaş giderilir. Ortalama 7 ya da 10 gün içinde acılık büyük ölçüde azalır.

EVDE YEŞİL ZEYTİN MALZEMELERİ

Ev yapımı yeşil zeytin için gerekli malzemeler oldukça basittir. Şunları kullanabilirsiniz;

1 kg yeşil zeytin

İçme suyu

1 yemek kaşığı kaya tuzu (her litre su için)

İsteğe bağlı limon dilimi

İsteğe bağlı sarımsak

İsteğe bağlı defne yaprağı

Malzeme miktarını hazırlayacağınız zeytin oranına göre artırabilirsiniz.

EVDE YEŞİL ZEYTİN TARİFİ

Evde yeşil zeytin tarifi için aşağıdaki adımları uygulayın;

Zeytinleri iyice yıkayın.

Her bir zeytine 2-3 çizik atın.

Cam veya plastik bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Suyunu her gün değiştirin. Ortalama 7-10 gün bu işleme devam edin.

Acılığı azaldığında tuzlu su hazırlayın (1 litre suya 1 yemek kaşığı kaya tuzu).

Zeytinleri tuzlu suya alın.

İsteğe göre limon dilimi, sarımsak veya defne yaprağı ekleyin.

Serin ve karanlık bir yerde 10-15 gün dinlendirin.

Bu sürenin sonunda ev yapımı yeşil zeytin tüketime hazır hale gelir.

EVDE YEŞİL ZEYTİN YAPIMI KOLAY MI? Ev ortamında doğal yeşil zeytin yapmak sabır gerektirir ancak zor değildir. Günlük su değişimi dışında zahmetli bir aşaması yoktur. Katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle hazırlanması en büyük avantajıdır. Ayrıca tuz oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ev yapımı zeytin, hazır ürünlere kıyasla daha doğal bir aroma sunar. Özellikle kahvaltı sofralarında ev yapımı lezzet farkı net şekilde hissedilir. EVDE YEŞİL ZEYTİN TARİFİ PÜF NOKTALARI Evde yeşil zeytin yapmak için şu püf noktaları uygulayabilirsiniz; Metal kap kullanmamaya özen gösterin.

Cam veya gıda uyumlu plastik tercih edilmelidir.

Su mutlaka her gün değiştirilmelidir, aksi halde zeytin yumuşayabilir.

Kaya tuzu kullanmak lezzet açısından daha iyi sonuç verir.

Zeytinlerin tamamen suyun içinde kalmasına dikkat edilmelidir.

Küflenme riskine karşı kapak sıkıca kapatılmalıdır. Doğru yöntemle hazırlandığında ev yapımı yeşil zeytin, doğal, katkısız ve uzun süre keyifle tüketilebilecek bir lezzet hâline gelir. YEŞİL ZEYTİN ACILIĞI NASIL GİDERİLİR? Yeşil zeytin doğal haliyle oldukça acıdır ve doğrudan tüketilmesi zordur. Evde yapılan yeşil zeytinde acılığı gidermek için birkaç etkili yöntem uygulanabilir. Bunlar;