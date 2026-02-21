Canlı
        Evde yeşil zeytin nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı yeşil zeytin tarifi

        Evde yeşil zeytin nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı yeşil zeytin tarifi

        Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yeşil zeytin, doğru yöntemle hazırlandığında evde de oldukça lezzetli sonuç verir. Katkısız, doğal ve damak zevkine göre ayarlanabilir olması ev yapımı yeşil zeytini daha cazip hale getirir. Peki evde yeşil zeytin nasıl yapılır? İşte adım adım doğal yeşil zeytin yapımı…

        Giriş: 21.02.2026 - 19:28 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:28
        Evde yeşil zeytin nasıl yapılır?
        EVDE YEŞİL ZEYTİN NASIL YAPILIR?

        Evde yeşil zeytin nasıl yapılır? Yeşil zeytin yapmak için öncelikle sert, çiziksiz ve olgunlaşmamış yeşil zeytinler tercih edilmelidir. Çünkü bu zeytin doğal haliyle oldukça acıdır. Bu nedenle acılığını gidermek için suda bekletme veya çizme yöntemi uygulanır.

        En pratik yöntem çizme usulüdür. Zeytinlerin üzerine 2 ya da 3 yerinden bıçakla çizik atılır ve su dolu kaba alınır. Bu su her gün değiştirilerek zeytinin acılığı yavaş yavaş giderilir. Ortalama 7 ya da 10 gün içinde acılık büyük ölçüde azalır.

        EVDE YEŞİL ZEYTİN MALZEMELERİ

        Ev yapımı yeşil zeytin için gerekli malzemeler oldukça basittir. Şunları kullanabilirsiniz;

        • 1 kg yeşil zeytin
        • İçme suyu
        • 1 yemek kaşığı kaya tuzu (her litre su için)
        • İsteğe bağlı limon dilimi
        • İsteğe bağlı sarımsak
        • İsteğe bağlı defne yaprağı

        Malzeme miktarını hazırlayacağınız zeytin oranına göre artırabilirsiniz.

        EVDE YEŞİL ZEYTİN TARİFİ

        Evde yeşil zeytin tarifi için aşağıdaki adımları uygulayın;

        • Zeytinleri iyice yıkayın.
        • Her bir zeytine 2-3 çizik atın.
        • Cam veya plastik bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
        • Suyunu her gün değiştirin. Ortalama 7-10 gün bu işleme devam edin.
        • Acılığı azaldığında tuzlu su hazırlayın (1 litre suya 1 yemek kaşığı kaya tuzu).
        • Zeytinleri tuzlu suya alın.
        • İsteğe göre limon dilimi, sarımsak veya defne yaprağı ekleyin.
        • Serin ve karanlık bir yerde 10-15 gün dinlendirin.

        Bu sürenin sonunda ev yapımı yeşil zeytin tüketime hazır hale gelir.

        EVDE YEŞİL ZEYTİN YAPIMI KOLAY MI?

        Ev ortamında doğal yeşil zeytin yapmak sabır gerektirir ancak zor değildir. Günlük su değişimi dışında zahmetli bir aşaması yoktur. Katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle hazırlanması en büyük avantajıdır. Ayrıca tuz oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ev yapımı zeytin, hazır ürünlere kıyasla daha doğal bir aroma sunar. Özellikle kahvaltı sofralarında ev yapımı lezzet farkı net şekilde hissedilir.

        EVDE YEŞİL ZEYTİN TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Evde yeşil zeytin yapmak için şu püf noktaları uygulayabilirsiniz;

        • Metal kap kullanmamaya özen gösterin.
        • Cam veya gıda uyumlu plastik tercih edilmelidir.
        • Su mutlaka her gün değiştirilmelidir, aksi halde zeytin yumuşayabilir.
        • Kaya tuzu kullanmak lezzet açısından daha iyi sonuç verir.
        • Zeytinlerin tamamen suyun içinde kalmasına dikkat edilmelidir.
        • Küflenme riskine karşı kapak sıkıca kapatılmalıdır.

        Doğru yöntemle hazırlandığında ev yapımı yeşil zeytin, doğal, katkısız ve uzun süre keyifle tüketilebilecek bir lezzet hâline gelir.

        YEŞİL ZEYTİN ACILIĞI NASIL GİDERİLİR?

        Yeşil zeytin doğal haliyle oldukça acıdır ve doğrudan tüketilmesi zordur. Evde yapılan yeşil zeytinde acılığı gidermek için birkaç etkili yöntem uygulanabilir. Bunlar;

        • Su Değiştirme Yöntemi: En yaygın yöntem zeytinleri su dolu bir kaba alıp her gün suyunu değiştirmektir. Bu işlem 7-10 gün kadar sürer.
        • Çizme Yöntemi: Zeytinlerin üzerine bıçakla birkaç çizik atmak acılığın daha hızlı azalmasına yardımcı olur.
        • Tuzlu Su (Salamura) Yöntemi: Zeytinler, acılıkları azaldıktan sonra tuzlu suya alınır. 1 litre suya 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyerek hazırlanan salamura, zeytinin lezzetini dengeler ve acılığı tamamen giderir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
