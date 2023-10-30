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        Haberler Yaşam Evdeki balık kokusuna son: Sadece iki malzeme yetiyor

        Evdeki balık kokusuna son: Sadece iki malzeme yetiyor

        Kış aylarında sıklıkla tercih edilen balık evde pişirildiğinde günlerce kokuya neden olabiliyor. Sadece iki malzemeyle meydana gelen kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 22:33 Güncelleme: 30.10.2023 - 22:33
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        TÜRK KAHVESİ

        Balık pişirdikten sonra Türk kahvesi hazırlayarak ortaya çıkan kötü balık kokusunun baskılanmasını sağlayabilirsiniz.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        MAYDANOZ

        Eğer balıkları tavada kızartma yöntemiyle hazırlarsanız tavanın bir yanına da maydanoz ekleyerek balığın oluşturduğu kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.

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        LİMON

        Balık pişirirken bir diğer ocakta ise limon kabuklarını soyup kaynatabilirsinz.

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        DEFNE YAPRAĞI VE KARANFİL

        Bu yöntemi balığı pişirdikten sonra uygulayabilirsiniz. Balık pişirdikten sonra bir karışımın tenceresinin içerisine su, defne yaprağı, karanfil ve limon suyu eklereyek kaynatın.

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        SİRKE VE SU KARIŞIMI

        Bir cezvenin içine su ve sirke ekleyin, ardından ocakta kaynatın. Böylece balık kokusu geçecektir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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