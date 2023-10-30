Evdeki balık kokusuna son: Sadece iki malzeme yetiyor
Kış aylarında sıklıkla tercih edilen balık evde pişirildiğinde günlerce kokuya neden olabiliyor. Sadece iki malzemeyle meydana gelen kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.
TÜRK KAHVESİ
Balık pişirdikten sonra Türk kahvesi hazırlayarak ortaya çıkan kötü balık kokusunun baskılanmasını sağlayabilirsiniz.
MAYDANOZ
Eğer balıkları tavada kızartma yöntemiyle hazırlarsanız tavanın bir yanına da maydanoz ekleyerek balığın oluşturduğu kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.
LİMON
Balık pişirirken bir diğer ocakta ise limon kabuklarını soyup kaynatabilirsinz.
DEFNE YAPRAĞI VE KARANFİL
Bu yöntemi balığı pişirdikten sonra uygulayabilirsiniz. Balık pişirdikten sonra bir karışımın tenceresinin içerisine su, defne yaprağı, karanfil ve limon suyu eklereyek kaynatın.
SİRKE VE SU KARIŞIMI
Bir cezvenin içine su ve sirke ekleyin, ardından ocakta kaynatın. Böylece balık kokusu geçecektir.