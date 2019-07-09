10 personel görev aldı

Bulut Kutlu'nun haberine göre Cudi Mahallesi'nde bulunan evde istiflenen çöpler Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Etrafa yaydığı kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine harekete geçen Belediye Temizlik Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı.

Çöp yığınıyla karşılaşan belediye temizlik ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı. 10 personel, 1 kepçe ve bir kamyon ile yapılan temizlik çalışmasının ardından toplanan çöpler bertaraf edilmek üzere atık toplama sahasına götürüldü.