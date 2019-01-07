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Asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması sonucunda hırsızlık olayları azaldı. 2018 Aralık ayında 30 bin 530 toplam hırsızlık olayı olurken, 2017'nin aynı döneminde 37 bin 899 hırsızlık olay olmuştu. Geçen yıl toplam hırsızlık olayları sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azadı. Bu olayların yüzde 27 ise aydınlatıldı.
EVDEN HIRSIZLIK 3'TE 1 ORANINDA DÜŞTÜ
2018'de alınan yoğun güvenlik önlemleri ve yürütülen başarılı operasyonlar rakamlara da yansıdı.2017'nin Aralık ayında 8 bin 184 evden hırsızlık olayı yaşanırken güvenlik önlemleri sayesinde 2018 Aralık ayında 5 bin 905 evden hırsızlık olayı meydana geldi. Geçen yılın Aralık ayında evden hırsızlık olayı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalırken, bu olayların yüzde 23'de aydınlatıldı.
İŞ YERİNDEN, KURUMDAN HIRSIZLIK DA AZALDI
İş yeri ve kurumdan hırsızlık da, evden hırsızlık gibi düştü. 2018 yılının son ayında 4 bin 200 iş yeri, kurumdan hırsızlık olayı yaşanırken 2017'de 5 bin 139 iş yeri ve kurumdan hırsızlık meydana gelmişti. Geride bıraktığımız 2018 yılında otodan hırsızlık 3 bin 899, oto hırsızlığı 865, diğer hırsızlıklar da ise 15 bin 661 olay oldu.
OTO VE OTODAN HIRSIZLIKTA RAKAMLAR
2017 yılında ise, otodan hırsızlık 6 bin 142, oto hırsızlığı bin 350, diğer hırsızlıklar da 17 bin 84 olay yaşanmıştı. Geçen yıl Aralık ayında otodan hırsızlık yüzde 37, oto hırsızlığı yüzde 36, diğer hırsızlıklar yüzde 8 azalırken olayları aydınlatma oranları attı. Otodan hırsızlık olaylarının yüzde 15’i, oto hırsızlığı olaylarının yüzde 34'ü, diğer hırsızlık olaylarının yüzde 26'sı aydınlatıldı.
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