Everest'ten Vatikan'a: Dünyada sınır kavramını baştan tanımlayan 10 nokta!

Bir sınır dendiğinde aklınıza ne geliyor? Devasa duvarlar, dikenli teller ve askerler mi? Oysaki dünyada o kadar farklı ülke sınırları var ki, kimisi bir binanın ortasından, kimisi ise bir çayırda duran basit bir masa etrafından geçiyor. Sınırlar bazen şaşırtıcı bir ayrım oluştursa da, buraları görmek insanlık tarihine dair büyük ipuçları veriyor. Haydi, en ilginç sınırlara yakından bakalım!

Dünyanın en kısa uluslararası sınırı, sadece 85 metre uzunluğundaki Peñón de Vélez de la Gomera'da bulunuyor. Burası, Akdeniz'de yer alan ve İspanya'ya ait bir kayalık ada. Fas topraklarına ince bir kara bağlantısıyla bağlanan bu bölge, askeri güvenlikle korunuyor.

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2. SAN MARINO / İTALYA

San Marino, tamamen İtalya tarafından çevrili olan bir mikrodevlet. 60 kilometrekarelik yüzölçümüyle, dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Ancak ilginç olan şey, buraya girmek için herhangi bir pasaport kontrolü yapılmaması!

3. SLOVAKYA / AVUSTURYA / MACARİSTAN: ÜÇÜL SINIR

Bir ülkeden diğerine saniyeler içinde geçmek ister misiniz? Avusturya, Slovakya ve Macaristan'ın kesim noktasında bulunan üçgen şeklindeki bir piknik masası, tam olarak üç ülkenin buluştuğu noktayı temsil ediyor.