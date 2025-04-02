Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Everest'ten Vatikan'a: Dünyada sınır kavramını baştan tanımlayan 10 nokta!

        Everest'ten Vatikan'a: Dünyada sınır kavramını baştan tanımlayan 10 nokta!

        Dünyada binlerce kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Ancak bazı ülkelerin sınırları diğerlerinden çok daha farklı ve dikkat çekici. Kimisi bir kütüphaneden geçerken, bir zipline ile aşılıyor. Peki, dünyanın en ilginç ülke sınırları hangileri?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 07:00 Güncelleme: 02.04.2025 - 07:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        ABONE OL

        Bir sınır dendiğinde aklınıza ne geliyor? Devasa duvarlar, dikenli teller ve askerler mi? Oysaki dünyada o kadar farklı ülke sınırları var ki, kimisi bir binanın ortasından, kimisi ise bir çayırda duran basit bir masa etrafından geçiyor. Sınırlar bazen şaşırtıcı bir ayrım oluştursa da, buraları görmek insanlık tarihine dair büyük ipuçları veriyor. Haydi, en ilginç sınırlara yakından bakalım!

        Dünyanın en kısa uluslararası sınırı, sadece 85 metre uzunluğundaki Peñón de Vélez de la Gomera'da bulunuyor. Burası, Akdeniz'de yer alan ve İspanya'ya ait bir kayalık ada. Fas topraklarına ince bir kara bağlantısıyla bağlanan bu bölge, askeri güvenlikle korunuyor.

        REKLAM

        2. SAN MARINO / İTALYA

        San Marino, tamamen İtalya tarafından çevrili olan bir mikrodevlet. 60 kilometrekarelik yüzölçümüyle, dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Ancak ilginç olan şey, buraya girmek için herhangi bir pasaport kontrolü yapılmaması!

        3. SLOVAKYA / AVUSTURYA / MACARİSTAN: ÜÇÜL SINIR

        Bir ülkeden diğerine saniyeler içinde geçmek ister misiniz? Avusturya, Slovakya ve Macaristan'ın kesim noktasında bulunan üçgen şeklindeki bir piknik masası, tam olarak üç ülkenin buluştuğu noktayı temsil ediyor.

        4. NEPAL / ÇİN: EVEREST SINIRI

        Nepal ile Çin arasındaki sınır, dünyanın en yüksek noktalarından biri olan Everest Dağı'ndan geçiyor. Yani, tırmanırken iki ülke arasında yolculuk ediyorsunuz!

        5. VATİKAN / İTALYA

        Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan, Roma’nın içinde yer alıyor. Buraya girmek için herhangi bir pasaport kontrolüne gerek yok, ancak Vatikan’dayken farkında olmadan bile sınır geçmiş olabilirsiniz.

        REKLAM

        6. LESOTHO / GÜNEY AFRİKA

        Lesotho, tamamen Güney Afrika tarafından çevrili bir ülkedir. 11 farklı kara sınırına sahip olan Lesotho, büyük dağları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker.

        7. HASKELL KÜTÜPHANE VE OPERA BİNASI, ABD / KANADA

        Bu bina tam olarak ABD ve Kanada arasındaki sınırın üzerinde yer alıyor! Ancak, bina içindeyken ülkeler arası geçiş yapmak yasak.

        8. İSPANYA / PORTEKİZ: ZIPLINE SINIRI

        Dünyanın ilk ve tek sınırarası zipline'ı Limitezero, İspanya’dan Portekiz’e birkaç saniyede geçme fırsatı sunuyor.

        9. HAİTİ / DOMİNİK CUMHURİYETİ

        Bu sınırın en ilginç yanı, doğal manzaralarının farklılığı! Haiti tarafı tamamen kurak ve ormansızken, Dominik Cumhuriyeti tarafı yemyeşil.

        10. AVUSTRALYA’NIN DENİZ SINIRLARI

        Avustralya kara sınırına sahip olmayan nadir ülkelerden biri. Tamamen okyanuslarla çevrili olan bu ülke, en izole sınırlardan birine sahip.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu
        Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı