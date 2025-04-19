Everton: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'u 2-0 mağlup etti. 84'te Nico O'Reilly ve 90+2. dakikada Mateo Kovacic'in golleriyle kazanan Manchester City, puanını 58'e yükseltti. Everton ise haftayı 38 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Manchester City, Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Nico O'Reilly ve 90+2. dakikada Mateo Kovacic attı.
Manchester City, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Everton, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Manchester City, 58 puana yükseldi. Everton, 38 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Everton, Chelsea deplasmanına gidecek.