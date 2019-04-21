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Everton: 4 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU

Everton, Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti! Solksjaer yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, ilk dört yolunda ağır bir yara aldı!

Everton

Everton, Premier Lig'de 35. hafta maçında Manchester United'ı konuk etti. Maçın ilk golünü 13. dakikada Richarlison kaydetti. Sol kanattan açılan ortada ceza sahasında yükselen topa şık bir vuruş yapan Brezilyalı takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede dakikalar 28'i gösterdiğinde sol kanatta topla buluşan Gylfi Sigurdsson bir süre topu sürdükten sonra uzak mesafeden çektiği şutla skoru 2-0'a getirdi.

Everton ikinci yarıda da iki gol buldu. 56. dakikada Lucas Digne, 64. dakikada ise Theo Walcott skoru 4-0'a getiren golleri kaydetti.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun yedek kulübesinde başladığı maçta süre almayı başaramadı.

Mücadelenin kalan dakikalarında da gol olmayınca Everton sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 49'a yükseltti. 64 puanda kalan Manchester United ise 6. sırada kaldı.

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