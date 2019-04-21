Everton, Premier Lig'de 35. hafta maçında Manchester United'ı konuk etti. Maçın ilk golünü 13. dakikada Richarlison kaydetti. Sol kanattan açılan ortada ceza sahasında yükselen topa şık bir vuruş yapan Brezilyalı takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede dakikalar 28'i gösterdiğinde sol kanatta topla buluşan Gylfi Sigurdsson bir süre topu sürdükten sonra uzak mesafeden çektiği şutla skoru 2-0'a getirdi.

Everton ikinci yarıda da iki gol buldu. 56. dakikada Lucas Digne, 64. dakikada ise Theo Walcott skoru 4-0'a getiren golleri kaydetti.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun yedek kulübesinde başladığı maçta süre almayı başaramadı.

Mücadelenin kalan dakikalarında da gol olmayınca Everton sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 49'a yükseltti. 64 puanda kalan Manchester United ise 6. sırada kaldı.