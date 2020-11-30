İHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nün muhtarı Adem Kurkut, evinin çatısında 85 cm uzunluğunda dev yaban arısı yuvası buldu.

İHA'nın haberine göre muhtar Kurkut'un evinin çatısında ortaya çıkan yaban arısı yuvası görenleri şaşırttı. Muhtarın evinin çatı aralığındaki ahşabın altına arılar tarafından yapılan yuva mahallelilerin ilgi odağı haline geldi.

Evin sahibi Kurkut, yuvayı çatı aralığında şans eseri fark ettiğini söyledi.

Kurkut "Daha önceden evime giren dev yaban arılarını fark ettim. Bir yuvalarının olabileceğini tahmin ettim ve çatı katına çıkınca şans eseri buldum. Bu yuvayı ilk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Çok tuhaf bir yapısı var. Sonradan yaptığım araştırma sonucunda dev yabani arı yuvası olduğunu öğrendim" dedi.

Bu tür dev yabanı arı yuvaları ile ilgili müze olduğunu öğrendiğini belirten Kurkut, bulduğu yuvanın özelliğini yitirmeden bir müzede sergilenmesi için yetkililere seslendi. Köyün muhtarı, yuvayı bir devlet kurumuna teslim edebileceğini ifade etti.