Evinde başından vurulmuş olarak bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde başından vurulmuş olarak bulundu
ABONE OL

Arkadaşları ulaşamadı, başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Adana'da Hüseyin Taşkıran, kendisini ulaşamayınca evine gelen arkadaşları tarafından başında vurulmuş halde ölü bulundu

Evinde başından vurulmuş olarak bulundu
DHA

Adana'da, arkadaşlarının ulaşamadığı Hüseyin Taşkıran (38) ölü bulundu.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Hüseyin Taşkıran'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Taşkıran'ı başından silahla vurulmuş halde bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Taşkıran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, evde yapılan aramada herhangi bir silaha rastlanmadı. Taşkıran'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berat Kandili nedir, ne demek? Diyanet Berat Kandili önemi ve fazileti: Berat Gecesi ne oldu, ne anlama geliyor?
GÜNDEM Berat Kandili önemi ve fazileti
Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?
GÜNDEM Gözler Kabine Toplantısı kararlarında
KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI | En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü kutlama mesajları ve sözleri
GÜNDEM En güzel Kadınlar Günü Mesajları
ANKARA'DA SICAK SAATLER! 6'lı masadan son dakika gelişmesi: Baş döndüren trafik! İşte dakika dakika yaşananlar
GÜNDEM Ankara'da baş döndüren trafik! İşte dakika dakika ...
Son dakika: Yardım malzemeleriyle yakalanan emniyet müdürü itiraz üzerine tutuklandı!
GÜNDEM Yardım malzemeleriyle yakalanan emniyet müdürü itiraz ...
İMSAKİYE| İl il iftar ve akşam ezanı saatleri 6 Mart Pazartesi 2023: Ankara, İzmir ve İstanbul iftar saati
GÜNDEM İl il iftar saatleri
Son dakika haberleri: İzmir'de 2 kardeş kavga ettiği uzman çavuşu öldürdü!
GÜNDEM 2 kardeş kavga ettiği uzman çavuşu öldürdü!
Aydın'da kazaya müdahale eden sağlık ekibine araç çarptı: Ölü ve yaralılar var - Son dakika haberler
GÜNDEM Kazaya müdahale eden sağlık ekibine çarptı: Ölü ve ...
Gaspçılar depremzedenin 7 bin lirasını çaldı!
GÜNDEM Gaspçılar depremzedenin 7 bin lirasını çaldı!
İzmir'de komşusu tarafından vurulan uzman çavuş öldü - En son haberler
GÜNDEM Tartıştığı komşusunun vurduğu uzman çavuş öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.