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Haberler Gündem 3. Sayfa Evine girdikleri kadının boğazını kesip bileziklerini çaldılar!
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Beyoğlu'nda boğazını keserek öldürdükleri kadının bileziklerini çaldılar 

İstanbul'da tam bir vahşet yaşandı! Beyoğlu'nda meydana gelen olayda 2 hırsız evine girdikleri kadının boğazını kesip kolundaki bilezikleri çalarak kaçtı

Evine girdikleri kadının boğazını kesip bileziklerini çaldılar!
Evine girdikleri kadının boğazını kesip bileziklerini çaldılar!
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DHA

Beyoğlu'nda '2 hırsız evine girdikleri kadının boğazını kesip kolundaki bilezikleri çalarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yağhanesi Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde A.'nın (65) evine 2 hırsız girdi.

Mevlüde A.'nın uyuduğunu gören hırsızlar, kolundaki bilezikleri almak istedi. Şüpheliler kadının koluna dokunduğu sırada uyandı. Kadınla şüpheliler arasında bir süre boğuşma yaşandı. Şüphelilerden biri yanındaki bıçakla Mevlüde A.'nın önce bileğini ardından boğazını keserek öldürerek bilezikleri aldı. Ardından şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Bağrışmaları duyan apartman sakinleri 2 çocuk annesi Mevlüde A.nın dairesine gittiklerinde kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Binadakiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüde A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemeler yaptıktan sonra ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Ercan Emanetoğlu "Hırsızlar kadının boğazını kesmişler. Polisler gereken delilleri alıp gittiler. Biz insanların bağrışmasına geldik. Sağlık ekipleri geldi kadına müdahale etti. Bileziklerini almışlar galiba" dedi. Mahalle sakini başka bir kişi ise "Bir kadın geldi. 'Abi yardım eder misin' dedi . Olay yerine gittim, baktım kadın yerde yatıyordu. Sırtında boğazında ve kalbinde yara vardı. Kolundaki bilezikleri almışlar galiba" diye konuştu.

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