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Evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi

Eskişehir'de 'Muhammet' isimli internet kullanıcısı sokaktan alıp evine götürdüğü bankın görüntüsünü çekip üzerine 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Ben mi sevmedim' yazısıyla paylaştı. Odunpazarı Belediyesi bankı geri isterken, sosyal medyada gündem olan video kısa sürede 4 milyon izlenme aldı

Evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi
DHA

'Muhammet' isimli internet kullanıcısı, Odunpazarı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankı kayda alıp sosyal medya hesaplarından videosunu paylaştı.

Üzerine ise şarkıyla, 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Ben mi sevmedim' diye yazdı.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ BANKI GERİ İSTEDİ

Video ilgi görürken, Odunpazarı Belediyesi, videonun altına 'Bankımızı geri getirir misiniz lütfen' yorumunu yazdı.

MİLYONLARA ULAŞTI

Video kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaşırken, binlerce de yorum aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 'Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık' diye yeni bir paylaşımda bulunurken, Muhammet ve belediyenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.

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