'Muhammet' isimli internet kullanıcısı, Odunpazarı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankı kayda alıp sosyal medya hesaplarından videosunu paylaştı.
Üzerine ise şarkıyla, 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Ben mi sevmedim' diye yazdı.
ODUNPAZARI BELEDİYESİ BANKI GERİ İSTEDİ
Video ilgi görürken, Odunpazarı Belediyesi, videonun altına 'Bankımızı geri getirir misiniz lütfen' yorumunu yazdı.
MİLYONLARA ULAŞTI
Video kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaşırken, binlerce de yorum aldı.
Odunpazarı Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 'Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık' diye yeni bir paylaşımda bulunurken, Muhammet ve belediyenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.
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