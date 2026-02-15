Canlı
        Evinin balkonundan düşen akademisyenin son görüntüleri ortaya çıktı

        Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44) son yolculuğuna uğurlandı. Turna'nın düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:07
        Rize'deki olay, dün saat 08.00 sıralarında Fener Mahallesi'nde meydana geldi. RTÜE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, bilinmeyen nedenle 10’uncu kattaki dairesinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Turna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülçin Bilgin Turna’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nden Turna için taziye mesajı yayımlandı.

        DÜŞME ANI KAMERADA

        Gülçin Bilgin Turna’nın balkondan düştüğü anın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Turna’nın beton zemine düştüğü anlar yer aldı.

        FAKÜLTEDE TÖREN

        Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası önünde tören düzenlendi. Törene, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, Turna’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “Çok kıymetli bir öğretim üyemiz, Gülçin Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Çok ani bir kayıp odu. Gülçin Hoca’nın aklımda her zaman yüzündeki sıcak tebessüm, hoş sohbeti, etrafa yaydığı pozitif enerjisi ve verilen görevi en iyi şekilde yapma gayretiyle hafızalarımızda yer kazanmış değerli bir akademisyenimizdi. Çok zor bir durum" dedi.

        ‘EKSİK KALACAĞIZ’

        Gülçin Bilgin Turna'nın en yakın arkadaşlarından Hilal Pekmezci ise “Çok eksik kalacağız. Onun sevgisi her zaman bizim içimizde olacak. Uzun yıllardır arkadaşlığımız vardı. Gülçin, sadece bir arkadaş dost değil, anne ve kız kardeşti" diye konuştu.

        Tören sonrası Sahil Camisi’ne getirilen Turna’nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Camiönü Mahallesi’nde toprağa verildi.

