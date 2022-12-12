Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

Asya ülkelerinde yemek sonlarında tatlı olarak tüketilen kumkuat bir diğer adıyla kamkat, çiğ olarak tüketildiği gibi reçel, meyve suyu, marmelat olarak da tüketilebilir. Tansiyona iyi gelen, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyan bu mucizevi meyve, evinizde bir saksı içerisinde bile yetişebiliyor.

ABONE OL
  • Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

    Yıllardır şifa dağıtan bitkiler arasında yer alan kumkuat, özellikle Asya ülkelerinde sıkça kullanılıyor. Son zamanlarda ülkemizde de popüler hale gelen kumkuat, lezzetli olmasının yanında birçok hastalığa da çare oluyor. Cilt üzerinde kullanıldığı gibi, grip, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara da derman olan kumkuatın faydaları saymakla bitmiyor.
  • Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

    KUMKUAT FAYDALARI NELERDİR?

    Kumkuatın bilinen faydaları şu şekildedir;

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Antioksidandır,

    Gripten korur,

    Doğal enfeksiyon öldürücüdür,

    Başta akciğer kanseri olmak üzere tüm kanser türlerine yakalanma riskini azaltır,

    Şeker seviyesini dengeler,

    Tansiyon, kolestrol seviyesini dengeli seviyede tutar,

    Kalp hastalıklarına iyi gelir,

    Obeziteyle savaşır,

    Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır,

    Sindirim sistemini düzenler,

    İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

    **Kumkuat diyabet hastaları için yasak olmasa da, aşırı tüketilmesi kan şekerini yükseltir. Bu nedenle ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.""
  • Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

    KUMKUAT NASIL TÜKETİLİR?

    Meyve olarak tüketebilirsiniz: İsterseniz içerisindeki çekirdekleri çıkarıp, isterseniz çıkartmadan tüketebilirsiniz.

    Hamur işi tarifler: Kumkuat, pasta, kek, ekmek gibi ürünlerde aroma verici olarak kullanılabilir.

    Pasta süslemeleri: İster reçel kıvamına getirip, ister çiğ halde, yaptığınız pastaları süsleyebilirsiniz.

    İçeceklerde kullanılır: Çay olarak demleyebilirsiniz ya da komposto gibi tüketebilirsiniz.
  • Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

    KUMKUAT EVDE YETİŞİR Mİ?

    Kumkuat evde kolaylıkla yetişebilen bitkiler arasında yer alır. Kumkuat fidanınızı, evinizin içinde, güneş gören bir yere koymanız yeterli. Ara ara da her yanının güneş almasını sağlamak için saksıyı çevirmeniz doğru olacaktır. Aynı şekilde bu bitki sıcağı sevdiğinden, onu koyduğunuz alanın sıcaklığının -4 derecenin altına inmemesine özen göstermelisiniz.
  • Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

    KUMKUAT BAKIMI NASIL YAPILIR?

    Kumkuat ağacının toprak nemi kontrol edilmeden sulama yapılmamalıdır. Yaz döneminde sabah akşam aynı ölçüde kışın ise haftada bir kez olacak şekilde sulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sulama yaparken sadece toprağına su değmesine dikkat ediniz. Toprak yüzeyi eşit ıslanırsa bakımı daha iyi olacaktır.
  • Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

    KUMKUAT BESİN DEĞERİ NEDİR?

    Porsiyon (Orta)

    Karbonhidrat (g) - 13.44

    Protein (g) - 1.68

    Yağ (g) - 0.84

    Lif (g) - 0.00

    Kolesterol (mg) - 0.00

    Sodyum (mg) - 8.40

    Potasyum (mg) - 156.24

    Kalsiyum (mg) - 0.00

    Vitamin A (ui) - 251.16

    Vitamin C (mg) - 36.88

    Demir - 0.00

    100 gram kumkuat içerisinde yaklaşık 70 kalori vardır.
  • Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

    KUMKUAT REÇELİ TARİFİ

    Malzemeler

    1/2 (yarım) kg kamkat

    1/2 (yarım) kg şeker

    1/2 (yarım) litre su

    1/2 (yarım) limon suyu

    2-3 tane karanfil

    1 çay kaşığı tereyağı

    3-4 tane limon tuzu

    Yapılışı: 1 litrelik suyu tencere içerisine alın ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kumkuatları atın ve 10 dakika daha kaynatın. Kaynayan acı suyu dölün ve 2 saat başka bir su içerisinde bekletin. Sonra suyunu süzün ve şerbet hazırlamak için tencere içerisine 1/2 Kg şeker, 1/2 litre su alarak kaynatın. 5 dakika kaynayan şerbetin içerisine kumkuatları ve tereyağını alın. Kıvam alıncaya kadar kaynayın. Ocaktan almadan 2 dakika önce limon suyu dökün. 1 gece beklettikten sonra kavanozlara alın.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.