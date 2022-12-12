Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

KUMKUAT REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1/2 (yarım) kg kamkat

1/2 (yarım) kg şeker

1/2 (yarım) litre su

1/2 (yarım) limon suyu

2-3 tane karanfil

1 çay kaşığı tereyağı

3-4 tane limon tuzu

Yapılışı: 1 litrelik suyu tencere içerisine alın ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kumkuatları atın ve 10 dakika daha kaynatın. Kaynayan acı suyu dölün ve 2 saat başka bir su içerisinde bekletin. Sonra suyunu süzün ve şerbet hazırlamak için tencere içerisine 1/2 Kg şeker, 1/2 litre su alarak kaynatın. 5 dakika kaynayan şerbetin içerisine kumkuatları ve tereyağını alın. Kıvam alıncaya kadar kaynayın. Ocaktan almadan 2 dakika önce limon suyu dökün. 1 gece beklettikten sonra kavanozlara alın.