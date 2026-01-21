Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Evinizi çiçeklerle süslemeden önce bir daha düşünün! İşte kediler için zehirli 8 çiçek

        Evinizi çiçeklerle süslemeden önce bir daha düşünün! İşte kediler için zehirli 8 çiçek

        Evinde minik bir dostu olanlar ev dekorasyonlarını artık minik dostlarından ayrı düşünemez. Seçilecek koltukların kumaşı, alınacak mobilyanın yüksekliği, perdelerin modeli bile minik kedilerimize göre seçilir... Peki tüm bunlara ek olarak evde bakacağınız bitkileri de kedilerinize göre seçmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? İşte kediler için zehirli 8 çiçek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kediler için zehirli 8 çiçek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yuvanızın her köşesi rengarenk, yaşamın her güzelliği ile dolsun taşsın istiyor olabilirsiniz. Evinizde soğuk ve ruhsuz nesneler yerine güzel bitkiler yarasın, biricik kedinizle ve yetiştirdiğiniz bitkilerle sevgi dolu bir yuva inşa etmeyi istiyor olabilirsiniz ama yuvanıza doğallık katacak olan bu bitkiler minik dostunuz için sakıncalı olabilir.

        Bazı bitkiler kediler için zehirleyici etkiye sahip olabilir. Bazı bitkiler minik dostunuzun hastalanmasına, kusmasına yol açabilir. Ancak bu kedi bakılan etlerde bitki olamaz demek değildir. Sadece kedili evlerde hangi bitkilerin olabileceğini hangilerinin ise asla olamayacağını iyi bilmek gerekir...

        REKLAM

        Aleo Vera: Cilt bakım ve makyaj malzemelerinin en sevilen bitkilerinden biri olan aleo vera maalesef kedinize cildinize geldiği gibi iyi gelmez. Sukulent ailesi bitkilerinin en bilinenlerinden biri olan aleo veranın yapraklarının içindeki öz, kediler ve köpekler için zehirleyici olabilir. Ayrıca kediniz bu maddeyle temas ettiğinde cildi tahriş olabilir. Bazen -nadiren de olsa- kalp ritmi bozuklukları gözlemlenebilir.

        Kalanşo çiçeği: Renkli ve sevimli görüntüsüyle sevilen ev çiçeklerinden biri olsa da kalanşo çiçeği kedilerin yemesi durumunda mide-bağırsak tahrişine neden olabilir. Ayrıca aleo veradaki gibi kalanşo çiçeğinde de kalp sorunları meydana gelebilir.

        Siklamen: Halk arasında tavşan kulağı olarak da bilinen bu pembeli kırmızılı sevimli çiçek siklamen minik dostunuz için sakıncalı bitkilerden bir diğeridir. Bu bitkinin özellikle kök kısımları kediler için zehirlidir.

        Flamingo Çiçeği: Görüntüsü oldukça estetik olsa da kediniz evde baktığınız bir Flamingo çiçeğini dişlemeye kalkarsa muhtemelen bu çiçeğin dokusunda bulunan kalsiyum oksalat kristalleri yüzünden ağzının, dilinin ve boğazının tahriş olmasıyla zor anlar yaşayacak.

        REKLAM

        Lale: Zaten mevsimi çok kısa bari zehirli olmasın dediğinizi duyar gibiyiz ama maalesef laleler de kedileriniz için kötü sonuçlara yol açma olasılığı olan toksik bitkilerden biri. Lalenin soğanında bulunan bileşikler kedinizde kusma, mide bağırsak sorunları ve nadiren de kalp sorunları yaşanmasına neden olur.

        Zambak: Hem bildiğimiz anlamda zambaklar hem de doğada kendiliğinden yetişen günzambakları kediler için zararlı bitkilerden bir diğeridir. Zambakların polenlerini yalayıp yutan kediniz böbrek yetmezliği gibi bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalabilir. Üstelik bu aniden gelişir ve kendinizi acilen açık veteriner aramak zorunda bulabilirsiniz.

        Devetabanı: Son zamanlarda sosyal medyada popüler olan evlerde ve iç mekan tasarımlarında sıkça rastladığımız devetabanı bitkisi kediniz için sakıncalı bitkilerden biridir. Devetabanı bitkisi dişleyen ve yiyen kedinizin aniden yutmakta zorlandığını, salya akıttığını ya da ağzını pençelediğini görebilirsiniz. Çünkü bu bitki ağızda dilde ve boğazda büyük tahriş yapar.

        REKLAM

        Salon sarmaşığı: Instagramın popüler bitkilerinden salon sarmaşığı da kedili evlerde bulunmaması gereken bitkilerden biri. Evinizde doğal ve estetik bir kaplama görevi gören bu bitkiyi yiyen kedinizde tıpkı devetabanında odluğu gibi tahriş meydana gelir ve aynı belirtiler seyreder.

        Evinize estetik kaygılarla ya da tamamen bitkilere duyduğunuz büyük sevgiden dolayı dahil edeceğiniz bu ve bunun gibi bitkiler evcil dostunuz için büyük sağlık problemleri yaratabilir bu yüzden bitki seçmeden önce kediler için zararlı olmayan bitkilere göz atıp bitki seçmekte fayda var.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 19 Ocak 2026 (Suriye'de Ateşkes Nasıl Yankılandı?)

        Kar geri döndü: İstanbul beyaza büründü, kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul güne beyaz örtüyle uyandı. Ana yollar ve ara sokaklarda durum ne? Habertürk ekibi Deyr Hafir'de... Suriye'de ateşkes nasıl yankılandı? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"