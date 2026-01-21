Evinizi çiçeklerle süslemeden önce bir daha düşünün! İşte kediler için zehirli 8 çiçek

Yuvanızın her köşesi rengarenk, yaşamın her güzelliği ile dolsun taşsın istiyor olabilirsiniz. Evinizde soğuk ve ruhsuz nesneler yerine güzel bitkiler yarasın, biricik kedinizle ve yetiştirdiğiniz bitkilerle sevgi dolu bir yuva inşa etmeyi istiyor olabilirsiniz ama yuvanıza doğallık katacak olan bu bitkiler minik dostunuz için sakıncalı olabilir.

Bazı bitkiler kediler için zehirleyici etkiye sahip olabilir. Bazı bitkiler minik dostunuzun hastalanmasına, kusmasına yol açabilir. Ancak bu kedi bakılan etlerde bitki olamaz demek değildir. Sadece kedili evlerde hangi bitkilerin olabileceğini hangilerinin ise asla olamayacağını iyi bilmek gerekir...

Aleo Vera: Cilt bakım ve makyaj malzemelerinin en sevilen bitkilerinden biri olan aleo vera maalesef kedinize cildinize geldiği gibi iyi gelmez. Sukulent ailesi bitkilerinin en bilinenlerinden biri olan aleo veranın yapraklarının içindeki öz, kediler ve köpekler için zehirleyici olabilir. Ayrıca kediniz bu maddeyle temas ettiğinde cildi tahriş olabilir. Bazen -nadiren de olsa- kalp ritmi bozuklukları gözlemlenebilir.

Kalanşo çiçeği: Renkli ve sevimli görüntüsüyle sevilen ev çiçeklerinden biri olsa da kalanşo çiçeği kedilerin yemesi durumunda mide-bağırsak tahrişine neden olabilir. Ayrıca aleo veradaki gibi kalanşo çiçeğinde de kalp sorunları meydana gelebilir.

Siklamen: Halk arasında tavşan kulağı olarak da bilinen bu pembeli kırmızılı sevimli çiçek siklamen minik dostunuz için sakıncalı bitkilerden bir diğeridir. Bu bitkinin özellikle kök kısımları kediler için zehirlidir. Flamingo Çiçeği: Görüntüsü oldukça estetik olsa da kediniz evde baktığınız bir Flamingo çiçeğini dişlemeye kalkarsa muhtemelen bu çiçeğin dokusunda bulunan kalsiyum oksalat kristalleri yüzünden ağzının, dilinin ve boğazının tahriş olmasıyla zor anlar yaşayacak. REKLAM Lale: Zaten mevsimi çok kısa bari zehirli olmasın dediğinizi duyar gibiyiz ama maalesef laleler de kedileriniz için kötü sonuçlara yol açma olasılığı olan toksik bitkilerden biri. Lalenin soğanında bulunan bileşikler kedinizde kusma, mide bağırsak sorunları ve nadiren de kalp sorunları yaşanmasına neden olur. Zambak: Hem bildiğimiz anlamda zambaklar hem de doğada kendiliğinden yetişen günzambakları kediler için zararlı bitkilerden bir diğeridir. Zambakların polenlerini yalayıp yutan kediniz böbrek yetmezliği gibi bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalabilir. Üstelik bu aniden gelişir ve kendinizi acilen açık veteriner aramak zorunda bulabilirsiniz.