Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu bağımlısı bir kişi babasını öldürdü

        Mersin'de evlat vahşeti! Babasını boğarak öldürdü

        Mersin'de kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Ertuğrul Saygun, babası Ali Saygun'u boğarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlat vahşeti! Babasını boğarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinin tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi´nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Ertuğrul Saygun (29), evde babası Ali Saygun'u boğarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Saygun, kaçtığı memleketi Gaziantep'te yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, Erdemli ilçesinin tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kızkalesi Polis Merkezi´ne giden Erdal Tuncer, iş arkadaşı Ali Saygun'un Gaziantep´te bulunan eşinin kendisini arayıp kocasına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiklerini söylediğini belirterek, yardım istedi.

        Bunun üzerine Saygun'un evine giden polis ekibi, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada, Ali Saygun'un, ranzanın altında cesedi bulundu. İncelemede, Saygun´un boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

        MEMLEKETİNDE YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kızkalesi´nde bir restoranda garson olarak çalışan Saygun'un, oğlu Ertuğrul Saygun ile aynı evde kaldığını belirledi. Cinayetin şüphelisi olarak kimlik bilgileri tüm illere bildirilen Ertuğrul Saygun, kaçtığı memleketi Gaziantep´te yakalandı. Uzun yıllardır uyuşturucu kullandığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirtilen Saygun, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, babasını öldürdüğünü söyledi. Ertuğrul Saygun´un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!