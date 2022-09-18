Yanan evini gözyaşlarıyla izledi 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir dairede çıkan yangın, bitişik daireye sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı olayda evleri yanan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.





Yangın, Kumbahçe Mahallesi Mercan sokaktaki bir dairede mikro dalga fırından yangın başladı. Yangının çıktığı evdeki görme engelli bir çocuk ve annesi dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan daireye sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın esnasında üst katta mahsur kalan 3 kişiden 1'i merdiven yardımıyla balkondan kurtarıldı. Diğer 2 kişi ise aşağı inemedi. Yangının söndürülmesinin ardından mahsur kalan 2 kişi de aşağı indi. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından evine gelen Aslıhan isimli öğretmen dairesinin yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.



