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'Böyle insanlara ihtiyaç var'
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Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor

Beyoğlu Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes 'Hızır' adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.

Giriş: 04.03.2019 - 12:15 | Güncelleme:
DHA

Hasköy'de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları bırakan kişiyi konuşuyor.

Sabaha karşı mahalleye gelen kişi ya da kişiler önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin evlerine kapılarının arasından içinde bin TL olan zarf bırakıyor. Bazı evlere tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf bırakılıyor.

Sabah kalktıklarında zarfları gören aileler büyük şaşkınlık yaşarken, mahallede başka ailelere de aynı şekilde yardım yapıldığını öğrenince 'Hızır' adını verdikleri hayırseverin kimliğini merak etmeye başladılar. 

 


DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin, "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler. diye konuştu.



"BÖYLE İNSANLARA İHTİYAÇ VAR"

Bir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin de, "Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar. dedi. Metin Canbolat ise, Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da 'aldık' diyorlar. Ama kim olduğunu, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10- 15 kişiden duyduk para alan. Ama mahallede çok fazla alan var. Daha önce bir sefer daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var" diye konuştu.



"40 SENEDİR BURADAYIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Bir diğer mahalle sakini de "2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış. Sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor" diye konuştu.

"ZENGİN OLUP BURAYI UNUTMAYAN BİRİ OLABİLİR"

Bir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu da, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun abi. Atladıkları da olmuş ama birçok aileye vermişler. Bizi atlamışlar. Allah razı olsun. Benim tahminim burada eskiden oturan daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız" dedi

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