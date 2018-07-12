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8. Banyo veya herhangi bir alan için önce bir tuval alın. İnternette bulduğunuz güzel yaz temalı bir görseli bakarak çizin; mesela bir denizatı! Daha sonra tablonuzu yaz renklerinde boyayın. Kendi yaptığınız bu tablo baktıkça sizi mutlu edecek.