Kadından hiçbir iz yok

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Evlilik hayali kurduğu kadın, altınları alıp kaçtı

Sivas'ta evlenmek isteyen inşaat işçisi Adem Güneş aradığı eş adayını Ağrı'da buldu. Özge E. isimli kadın ile evlenmek için ailesine 22 bin lira başlık parası ödeyen Güneş, düğün yapmak için onu Sivas'a getirdi. Ancak kadın, ertesi sabah düğün için alınan 22 bin liralık altınları da alarak kayıplara karıştı. Evlilik hayali kurarken 44 bin lirasını kaptıran Güneş polise gidip şikayetçi oldu.

17.10.2018 - 10:54 | Güncelleme: DHA

Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, bekar Adem Güneş evlenmeye karar verdi. Sivas'ta evlenmek için kız bulamayan Güneş, 15 Eylül'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gitti. Burada aracılar sayesinde Özge E. ile tanıştı. Aynı gün içinde Özge E.'nin ailesi ile pazarlık yapan Güneş, 22 bin lira başlık parasında anlaştı. DHA'nın haberine göre, parayı Özge E.'nin ağabeyi olduğu ileri sürülen Erdal E.'ye teslim etti. Daha sonra Özge E. ve ağabeyi Erdal E. ile birlikte Sivas'a dönen Güneş düğün hazırlıklarına başladı. Bu sırada imam nikahı kıydıran Adem Güneş ve Özge E., 17 Eylül'de kentte bir kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın bilezik, künye ve küpe aldı. Özge E.'nin kente birlikte geldiği ağabeyi Erdal E. bir iş için Sivas'ın Zara ilçesine gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Güneş, Özge E. ile birlikte evlerine geldi. Adem Güneş, 18 Eylül sabahı uyandığında Özge E.'yi evde bulamadı. Ağrı'da iletişime geçtiği kişilere ve kızın ağabeyi Erdal E.'ye telefonla ulaşmaya çalışan Güneş, sonuç alamadı. Bir süre evde beklediği Özge E.'den haber alamayınca polis merkezine giderek dolandırıldığını ileri sürürerk suç duyurusunda bulundu.

Sivas'taki bir komşusunun tavsiyesi ile Ağrı'ya gittiğini ve Özge E. ile tanıştığını, sonrasında evlilik hayali kurarken 44 bin lira dolandırıldığını belirten Adem Güneş, "Kızın evden çıkıp gittiğini fark ettiğimde önce dışarıya çıktım. Dışarıda kimseyi bulamadım. Daha sonra şüpheye düştüm. Ayakkabıları duruyordu. Terlikleriyle çıkıp gitmiş. El çantasını bırakmıştı. Bu şekilde kaçtığına kanaat getirdim. Karakola gidip şikayetçi oldum. Şu ana kadar hiçbir iz yok. Savcılıkta soruşturma devam ediyor" dedi.

'İNSANLIĞA OLAN GÜVENİMİ DE ALIP GÖTÜRDÜ'

Borcunu ödemeye çalıştığını söyleyen Güneş, "Paranın bir kısmını yakınlarımdan aldım. Bir kısmını veresiye olarak yazdırdım. Bir kısmını da kendi imkanlarım dahilinde karşıladım. Şu anda borcun 25 bin lirasını ödeyebildim. Bir kısmı hala borç olarak duruyor. O kız Allah'ı, peygamberi alet ederek benimle evlenmişti. Namaz kıldığını söylemişti. Hepsini geçtim, insanlığa olan güvenimi de alıp götürdü. Artık kimseye güvenemez hale geldim. Her insanı sorgular oldum. Her insana dolandırıcı gözüyle bakar hale geldim" diye konuştu.

Benzer sorunlar yaşayanlara da savcılığa başvurmaları uyarısında bulunan Güneş, "Haklarını mutlaka arasınlar. Benden önce de dolandırılan insanlar varsa, bu yaptığım örnek olsun, onlar da gidip şikayetçi olsunlar. Bu insanları deşifre edelim. Bu tip insanların ceza almasını sağlamak gerekiyor. İnsanların 'namaz kılıyorum', 'Kuran okuyorum' demelerine aldanmasınlar. Mutlaka iyi bir şekilde tanısınlar. Tanımadan altın ya da para gibi şeyler vermesinler. Bu bana ders oldu. Bundan sonra evleneceğim kişiden sabıka kaydı isteyeceğim" dedi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 21 dakika önce
    Ey oldu başlık parası ne imiş la
  • Misafir 25 dakika önce
    müstehak size :))
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