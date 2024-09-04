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        Haberler Gündem Güncel Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı

        Eskişehir'de, 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç'un evlilik yıl dönümünde ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi A.K, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:21
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        Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde dün 26 AIC 139 plakalı aracın arka koltuğunda hemşire Tuğba Koç'un boğazı kesilmiş halde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        SERBEST BIRAKILAN EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

        A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        A.K, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OTOPSİDE İNTİHAR ETTİĞİNE İLİŞKİN EMARELER TESPİT EDİLDİ

        Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

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        Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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        Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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        Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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        Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta dün 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu görmüş, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

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        Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirlemiş, olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülmüştü.

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        BİRİNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİYDİ

        Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polisin başlattığı çalışmada, eşi A.K. gözaltına alınmıştı.

        #tuğba hemşire
        #Eskişehir
        #kadın cinayeti
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