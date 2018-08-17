Exeter City - Newport County düellosu

İngiltere 2.Lig maçında Exeter City ile Newport County, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Exeter City 6 puanla 1. sırada, Newport County 3 puanla 16. sırada bulunuyor. Exeter City son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Newport County, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Exeter City galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Newport County galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Exeter City son hafta oynanan Crawley Town maçında 3-1 yenildi.

Newport County ise Barnet karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Exeter City, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Newport County, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Newport County, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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