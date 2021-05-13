Yapılan açıklamaya göre Exxen, Ramazan Bayramı süresince herkese ücretsiz şekilde kapılarını açacak. Şirket bir yandan pandemi dönemi evde olan insanların iyi bir bayram geçirmesine katkı sağlarken bir yandan da yeni kullanıcıları kendine çekme şansı yakalayacak.

EXXEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Exxen’den herkese harika bir Bayram sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com’a girin, Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar.”