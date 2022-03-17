Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Exxen nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? Exxen'de maç nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital medya platformu Exxen, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında yer alıyor. Galatasaray Barcelona maçı öncesi binlerce vatandaşımızın hakkında arama yaptığı Exxen ile ilgili tüm bilgileri derledik...

Exxen nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? Exxen'de maç nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi

Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı. Seyirciler Exxen'e nasıl üye olunur, Exxen üyelik fiyatı nedir sorularının yanıtlarını araştırıyor.

EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?

Temsilcilerimizin Avrupa kupası maçlarını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen TV’yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil

EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen sitesinde üyelik açarken 7 günlük ücretsiz deneme veriliyor. Sürenin sonunda platformu kullanmaya devam etmek için “Reklam Var” ya da “Reklam Yok” seçeneklerinden birini tercih ederek ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor.

Reklamlı paket 9.99 TL, reklamsız paket ise 19.99 TL. İlk seçenekte tüm Exxen içeriklerine erişim bulunuyor ancak normal TV kanallarındaki gibi reklamlı bir deneyim sunuluyor. Ayrıca ‘indirme’ erişiminiz bulunmuyor. İkinci seçenek ise reklamsız bir deneyim ‘indirme’ seçeneği bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İrem Kanan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan eşi kim, ne zaman evlendiler?
TELEVİZYON İrem Kanan kimdir?
'Oğlum' dizisinin 7. bölüm tanıtımı yayınlandı: Katil kim?
TELEVİZYON 'Oğlum'da katil kim?
Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? 17 Mart 2022 Kanal D yayın akışı ile bugün Camdaki Kız neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı 17 Mart 2022? Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm ne zaman?
2022 Survivor All Star Hikmet kimdir, kaç yaşında? Survivor Hikmet Tuğsuz nereli ve mesleği ne?
TELEVİZYON Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında?
16 Mart reyting sonuçları! Dünün reyting sonuçları: 16 Mart 2022 Reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu?
TELEVİZYON 16 Mart reyting sonuçları!
17 Mart TV yayın akışı 2022 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı! Bugün TV'de neler var?
TELEVİZYON TV yayın akışı 17 Mart 2022 Perşembe!
'Aziz' ile 'Efnan' kar, kış, soğuk demeden nihayet evlendi!
TELEVİZYON Kar, kış, soğuk demeden nihayet evlendiler!
Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi
TELEVİZYON Çağlar Ökten kimdir?
Oğlum’un 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum 6. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Oğlum’un 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.