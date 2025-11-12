EY Vergi Konferansında yapay zekanın sektöre etkileri değerlendirilecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen konferansta, gündemdeki vergi konularına ilişkin başlıklar ele alınacak.

Etkinlikte, vergi alanındaki dönüşümün operasyonel süreçleri ve stratejik karar alma mekanizmalarına etkilerinin yanı sıra yapay zeka gibi teknolojilerle dönüşümün merkezinde yer alan gelişmeler ve vergi alanında şirketlerin dikkat etmesi gereken konular masaya yatırılacak.

"Vergide yapay zeka: Bir fırsat mı yoksa zorluk mu?" başlığıyla çevrim içi oturumlar şeklinde düzenlenecek konferansta, EY vergi liderlerinin yanı sıra birçok farklı sektörden vergi ve finans profesyonelleri, konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansa kayıt ve detaylı bilgi için EY Türkiye'nin internet sitesine başvuruluyor.