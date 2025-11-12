Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.670,31 %0,89
        DOLAR 42,2427 %0,06
        EURO 48,9249 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.612,93 %0,12
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,39 %1,18
        BITCOIN 104.936,00 %2,27
        GBP/TRY 55,4296 %-0,25
        EUR/USD 1,1574 %-0,07
        BRENT 64,77 %-0,60
        ÇEYREK ALTIN 9.177,13 %0,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka EY Vergi Konferansında yapay zekanın sektöre etkileri değerlendirilecek - Teknoloji Haberleri

        EY Vergi Konferansında yapay zekanın sektöre etkileri değerlendirilecek

        Ernst&Young (EY) Vergi Konferansı, 18-19 Kasım tarihlerinde "Vergide yapay zeka: Bir fırsat mı yoksa zorluk mu?" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 12.11.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekanın etkileri değerlendirilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen konferansta, gündemdeki vergi konularına ilişkin başlıklar ele alınacak.

        Etkinlikte, vergi alanındaki dönüşümün operasyonel süreçleri ve stratejik karar alma mekanizmalarına etkilerinin yanı sıra yapay zeka gibi teknolojilerle dönüşümün merkezinde yer alan gelişmeler ve vergi alanında şirketlerin dikkat etmesi gereken konular masaya yatırılacak.

        "Vergide yapay zeka: Bir fırsat mı yoksa zorluk mu?" başlığıyla çevrim içi oturumlar şeklinde düzenlenecek konferansta, EY vergi liderlerinin yanı sıra birçok farklı sektörden vergi ve finans profesyonelleri, konuşmacı olarak yer alacak.

        Konferansa kayıt ve detaylı bilgi için EY Türkiye'nin internet sitesine başvuruluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında