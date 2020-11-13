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Eylül ayı perakende satış endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 yılı Eylül ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,8 arttı

Eylül ayı perakende satış endeksi açıklandı

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2.8 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 20.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 3.4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

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