Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eylül Ersöz: Beni yanlış tanıyorlar - Magazin haberleri

        Eylül Ersöz: Beni yanlış tanıyorlar

        Eylül Ersöz, sosyal medyada kendisine yöneltilen 'Suratsız' yorumlarına nokta koydu; "Beni yanlış tanıyorsunuz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 13:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beni yanlış tanıyorlar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberlerine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Eylül Ersöz, sosyal medyadaki 'Suratsız' yorumlarına açıklık getirdi.

        Hakkındaki eleştirileri ciddiye almadığını belirten Eylül Ersöz; "Aslında çok neşeli biriyim. Sadece bazen heyecanlandığımda etrafa sert bakabiliyorum, bunun farkındayım. Göz rengimden dolayı bakışlarım olduğundan daha sert algılanabiliyor" dedi.

        İnsanların algısına saygı duyduğunu belirten Eylül Ersöz; "Dışarıdan sert görünsem de aslında heyecanlı bir yapım var. Beni tanımayanlar başta çekiniyor ama set ortamında oldukça hiperaktifimdir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

         İl Emniyet Müdürlüğü binası Adanada tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

        #Eylül Ersöz
        #nişantaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"