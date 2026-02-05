Eylül Ersöz: Beni yanlış tanıyorlar

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberlerine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Eylül Ersöz, sosyal medyadaki 'Suratsız' yorumlarına açıklık getirdi.

Hakkındaki eleştirileri ciddiye almadığını belirten Eylül Ersöz; "Aslında çok neşeli biriyim. Sadece bazen heyecanlandığımda etrafa sert bakabiliyorum, bunun farkındayım. Göz rengimden dolayı bakışlarım olduğundan daha sert algılanabiliyor" dedi.

İnsanların algısına saygı duyduğunu belirten Eylül Ersöz; "Dışarıdan sert görünsem de aslında heyecanlı bir yapım var. Beni tanımayanlar başta çekiniyor ama set ortamında oldukça hiperaktifimdir" ifadelerini kullandı.