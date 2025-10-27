Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.900,43 %-0,38
        DOLAR 41,9390 %-0,01
        EURO 48,8812 %0,15
        GRAM ALTIN 5.451,48 %-1,69
        FAİZ 40,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,60 %-1,55
        BITCOIN 115.272,00 %1,71
        GBP/TRY 55,9830 %0,21
        EUR/USD 1,1638 %0,09
        BRENT 65,30 %-0,97
        ÇEYREK ALTIN 8.914,67 %-1,68
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eylülde işsizlik sabit kaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Eylülde işsizlik sabit kaldı

        Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8.6 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eylülde işsizlik sabit kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜİK eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 12 bin artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.4 iken kadınlarda yüzde 11.1 olarak tahmin edildi.

        GENÇ İŞSİZLİK GERİLEDİ

        İstihdam edilenlerin sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 48.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.3 iken kadınlarda yüzde 31.8 olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 14.9'a geriledi.

        Eylül ayında geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak yüzde 28.6'ya düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!