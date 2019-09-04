Eymen gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen hafta harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen anne Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Erçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Erçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre anne Mine Durak'tan alınan DNA ile küçük Eymen'in DNA'sının eşleşmesinin ardından bu sabah küçük çocuğun Eskişehir'de yaşayan yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, cenazeyi teslim aldı. Küçük Eymen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarının yaşadığı Eskişehir'e götürüldü.

ESKİŞEHİR’E GETİRİLDİ

İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin morguna gelen yakınları, otomobilin bagajından indirdikleri küçük Eymen’in cansız bedenini sedye ile morga götürdü. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını gören anneanne Dilek Çınar, tepki göstererek ölmeden önce haber yapılması gerektiğini söyledi.

'POLİS KAPIYA NOT BIRAKIYOR'

Öldürülen Eymen Sadık Durak’ın adı öğrenilemeyen kadın yakını ise, Buca’da çocuk yaşarken dövüldüğüne dair şikayette bulunduklarını belirterek, “Biz çocuk yaşarken ihbar ediyoruz. Polis kapıya not bırakıyor, ‘Darp ediyormuşsunuz, çocuğu alın gelin’ diye. Böyle bir ihbar mı var? Yalan mı ifade verdim, gerekirse bize ceza ver. Polisleri meşgul etmekten cezamızı çekelim” diye konuştu.

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen cansız bedeni bir süre morga alındı. Görevlilerin bir gün daha bekletilemeyeceği uyarısı üzerine ailesi hemen cenaze işlemlerine başladı. Yaklaşık 2 saat içerisinde Asri Mezarlığı’nda yer bulunurken, Eymen Sadık Durak'ın cansız bedeni küçük bir tabuta konularak Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’ndeki Hal Camii’ne getirildi.

MÜFTÜ 'MAHCUBUZ' DEYİP TABUTUNU ÖPTÜ

İkinci namazının ardından Eymen Sadık Durak'ın cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım da katılarak namazı bizzat kıldırdı. Küçük Eymen’in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, “O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında. Çocuklar bizim gönül huzurumuz, göz aydınlığımız. Yeryüzünün en masum, en nadide varlıklarından biri olan Eymen, yavrumuzun cenaze namazını kıldırmaktan dolayı üzgünüm. Mahcubuz, Rabbim bizi merhametten ayırmasın. Buna sebep olanlar kıyamet günü en ağır soruya muhatap olacakladır” dedi. İlçe müftüsü Yıldırım, konuşmasının ardından Eymen’in tabutunu öperek namazı kıldırdı. Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, namazının ardından yakınlarını omuzunda cenaze aracına kadar gözyaşlarıyla taşındı. Eymen'in cenazesi, daha sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.