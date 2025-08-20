Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda yangın
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 20.08.2025 - 00:41 Güncelleme: 20.08.2025 - 00:41
Karataş Mahallesi Eymir Gölü yakınlarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
