3600 günden EYT emeklilik... EYT yasası yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılını tamamlayanlar 5 bin gününü tamamladığı takdirde yaşı koşulu olmadan emekli olabilme imkanından yararlanacak. Yapılan son açıklamalar sonrasında"EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?" sorusu yanıtını arıyor. İşte EYT ile kısmi emeklilik hakkında bilgiler...