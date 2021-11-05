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Haberler Gündem EYT için yeni formül! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT son durum
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EYT için yeni formül

Milyonlarca vatandaş EYT çalışmalarını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni formüller üzerinde çalışıyor. Gündemdeki formüllerden biri ise emeklilikte yaşa takılanlar için yıpranma hakkı...

EYT için yeni formül! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT son durum

EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

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