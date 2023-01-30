Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasının ardından gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme ile EYT'lilerin http://ciner.admin/haberler/listingbayram ikramiyesinden yararlanıp yararlanmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 EYT emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bayram ikramiyesinden yaralanabilecek mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından emeklilik ayrıntıları netleşti. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını sağlayanlara emeklilik hakkı veren EYT düzenelemesinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından bayram ikramiyesi konusu gündeme geldi. EYT'liler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinden yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. İşte, 2023 EYT'lilere bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...
  • EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bayram ikramiyesinden yaralanabilecek mi?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları belli olmadı.
  • EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bayram ikramiyesinden yaralanabilecek mi?

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

    EYT yasa teklifi 30 Ocak günü Meclis'e geldi. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.
  • EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bayram ikramiyesinden yaralanabilecek mi?

    Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli bayram ikramiyelerinin EYT'lilerle ilgili durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Fakat başvurusnu hemen yapıp emekli olan EYT'lilerin Ramazan Bayramı'ndan itibaren ikramiye almaları öngörülüyor.
  • EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bayram ikramiyesinden yaralanabilecek mi?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.