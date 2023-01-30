EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

EYT yasa teklifi 30 Ocak günü Meclis'e geldi. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.